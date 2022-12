L’offerta Lidl fa impazzire tutti prima di Natale: è il regalo più desiderato da tutti ad un prezzo molto conveniente. Di cosa si tratta.

Con l’avvicinarsi del Natale sono già partite le spese folli in supermercati e discount per riuscire ad accaparrarsi i migliori prodotti e i regali perfetti da portare a casa in previsione del 24 e del 25 di dicembre.

A tal proposito, negli ultimi giorni è arrivata notizia di una clamorosa offerta promossa dalla celebre catena di discount Lidl. Prima di Natale, infatti, il supermercato ha messo a disposizione ad un prezzo stracciato un ‘gadget’ a dir poco imperdibile. Avete già saputo di che cosa si tratta?

È il regalo più desiderato da tutti e sta facendo letteralmente perdere la testa ai clienti di ogni città italiana. Se, quindi, volete saperne subito di più continuate a leggere il nostro articolo.

L’offerta Lidl fa impazzire tutti prima di Natale

Come sempre sotto Natale, la nota catena di discount Lidl anche quest’anno ha messo in offerta tantissimi prodotti alimentari e non ad un prezzo stracciato per festeggiare il periodo natalizio con il botto. Stavolta, però, oltre a decorazioni, panettoni, cotechini, giocattoli e calendari dell’avvento, Lidl si è superato con un’offerta a dir poco imperdibile.

Avete già saputo di che cosa stiamo parlando? Quando lo scoprirete resterete di sicuro senza parole perché si tratta di un oggetto utilissimo che di solito non si trova in un qualsiasi discount o supermercato. Per sapere di più date subito un’occhiata ai prossimi paragrafi. Di sicuro non ve ne pentirete.

È il regalo più desiderato da tutti

Quest’anno Lidl in previsione del Natale ha messo in offerta un prodotto a dir poco incredibile che sta facendo perdere letteralmente la testa a tutti. Sapete già di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì, di un bel monopattino elettrico. Il prezzo? Soli 280 euro.

Non bisogna tuttavia pensare che si tratti di un mezzo a due ruote scadente, al contrario, si tratta di un monopattino Doc Green caratterizzato da uno penumatico anteriore a doppia parete da 8 pollici e un altro posteriore in gomma piena sempre da 8 pollici che offre una buona tenuta sulla strada. Il motore ha una potenza di 350 W ed il mezzo può percorrere fino a 22 chilometri con una sola carica.

Inoltre, questo monopattino è dotato di due sistemi di frenata a disco che consentono di arrestarsi prontamente di fronte a qualsiasi ostacolo. Per quanto riguarda infine il design, lo schermo LCD super moderno indica la velocità e lo stato della batteria. Insomma, con meno di 300 euro i clienti Lidl potranno portarsi a casa un mezzo di trasporto utile e sicuro, ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di mercato. Un’offerta davvero imperdibile!