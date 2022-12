McDonald’s arriva la decisione drastica: la notizia che nessuno si aspettava

McDonald’s arriva la decisione drastica che nessuno si sarebbe mai aspettato: la notizia lascia tutti senza parole. Cosa è successo.

McDonald’s è senza dubbi una delle catene di fast food più famosa nel mondo. Chi, infatti, non ha mangiato almeno una volta nella sua vita uno dei suoi celebri hamburger?

Al di là di che cosa se ne pensi, nel corso del tempo infatti è sorto un acceso dibattito sulla qualità del cibo servito all’interno dei vari ristoranti, possiamo certamente dire che McDonald’s rappresenta un vero e proprio simbolo in tutto il mondo.

Ad ogni modo, di recente è arrivata un notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato che ha come protagonista propria la nota catena di fast food. Una decisione a dir poco drastica che ha spiazzato tutti. Avete già saputo che cosa sta succedendo? Quando lo scoprirete non riuscirete davvero a crederci.

McDonald’s: arriva la decisione drastica

Nell’ultimo periodo si è sentito molto parlare di una drastica decisione presa dalla nota catena di fast food McDonald’s. La notizia ha di fatto lasciato tutto il mondo senza parole, in quanto nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Avete già saputo che cosa sta succedendo?

In pratica Massimo Dell’Acqua, Head of Supply Chain McDonald’s Italia, ha comunicato che il fast food ha deciso di intensificare la propria lotta all’uso della plastica introducendo un nuovo coperchio di carta. Un ulteriore passo in avanti sul fronte della sensibilizzazione del rispetto per l’Ambiente. Ma cerchiamo di approfondire meglio l’argomento.

La notizia che nessuno si aspettava

Come abbiamo detto poco fa, McDonald’s Italia ha fatto sapere ai suoi clienti di voler intensificare la propria lotta contro l’uso della plastica, attraverso l’introduzione di un nuovo coperchio interamente di carta. “Oggi introduciamo un nuovo coperchio di carta che a partire da gennaio sarà presente in tutte le sedi di Italia, ma si inizia da Napoli” ha dichiarato Massimo Dell’Acqua, Head of Supply Chain McDonald’s Italia.

“Il nuovo packaging ci consentirà di risparmiare 140 milioni di coperchi di plastica, quindi 250 tonnellate di questo materiale in meno che emetteremo nel sistema” ha poi spiegato Dell’Acqua. Un’iniziativa davvero molto importante che si inserisce all’interno di un progetto di più ampio respiro. Vale a dire quello delle “Giornate insieme a te per l’ambiente”. Un progetto con cui McDonald’s Italia ormai da anni sta cercando di contrastare l’abbandono di rifiuti per strada, grazie anche alla collaborazione di scuole, associazioni, società sportive e comuni.

Insomma, un’iniziativa che potrà essere sicuramente d’esempio anche per tantissime altre aziende, soprattutto alla luce della crescente sensibilità nei confronti del rispetto dell’Ambiente.