Antonella Clerici, il ricordo del dramma di tanti anni fa: tanto dolore per la conduttrice sempre sorridente. Che cosa le è successo.

Antonella Clerici è senza dubbi uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti di sempre. Grazie alle sue trasmissioni di cucina, prime fra tutte la Prova del Cuoco ed È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice da tantissimi anni entra nelle case del suo pubblico riuscendo sempre a conquistarne l’affetto come solo pochi sanno fare.

Nel corso del tempo, infatti, è diventata una vera e propria icona della tv oltre che la beniamina di tantissimi telespettatori di tutte le età. Insomma, la Clerici è capace di arrivare al cuore di tutti, nessuno escluso. Nonostante, però, siamo abituati a vederla sempre sorridente anche lei ha affrontato in passato un dramma che le ha causato un grandissimo dolore. Sapete già che cosa le è successo? Scopriamolo subito.

Antonella Clerici: il ricordo del dramma di tanti anni fa

Oltre ad essere una grande professionista, Antonella Clerici è anche un personaggio televisivo dall’umanità spiccata ed anche per questo è riuscita nel corso della sua lunga carriera a conquistare il suo fedelissimo pubblico.

Con il suo sorriso e la sua solarità, la presentatrice di È Sempre Mezzogiorno riesce sempre a strappare un po’ di allegria a tutti, questo però non significa che anche lei non abbia sofferto in passato. Forse non tutti lo sanno, ma c’è un episodio in particolare, avvenuto tanti anni fa, che le ha procurato un grandissimo dolore. Ecco di che cosa si tratta.

Il dolore della conduttrice

Proprio come chiunque altro anche Antonella Clerici è una donna che ha sofferto nel corso della sua vita. In particolare, c’è stato un episodio per lei molto doloroso che ha rappresentato un vero e proprio dramma. Stiamo parlando della perdita prematura della madre, avvenuta ormai 27 anni fa. Un evento tragico di cui la conduttrice ha parlato varie volte durante una serie di diverse interviste.

Al settimanale DiPiù, la Clerici ha raccontato di aver perso la madre a causa di un tumore. “Successe tutto all’improvviso. Mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere perché aveva 55 anni, con tanti progetti all’orizzonte”. Purtroppo, però, la vita le ha riservato un duro colpo.

Dopo aver notato alcuni inspiegabili sintomi la donna si è di fatto sottoposta a degli accertamenti fino alla tragica scoperta: un melanoma metastatico maligno. Così, nel giro di poco tempo Antonella ha perso quanto aveva di più caro, la propria madre. “La riempivo di abbracci, di baci. Cercavo di farmi forza con lei, di apparire serena di vivere con gli istanti come se fossero eterni”. Un racconto davvero agghiacciante che ci fa sentire ancora più vicini alla nostra beniamina.