Da donna di successo ed affermata conduttrice tv a “1000 euro al mese”: cosa fa per vivere adesso e com’è la sua vita lontana dallo spettacolo.

Il mondo dello spettacolo è vario e immenso e nel corso degli anni subisce ogni volta qualche cambiamento, lo stesso succede per la tv. Possiamo notarlo guardando al passato dove prima, oltre comunque al mancato avanzamento della tecnologia e di tutti gli altri settori, c’era una prospettiva molto diversa da oggi. Nel corso degli anni ci sono state grandi evoluzioni: per esempio, ruoli che prima erano affermati, adesso non ci sono più.

E accade anche per chi è protagonista. Può succedere che un conduttore prima presente in tv o per volontà degli altri o per sua decisione, si allontani da questo mondo che ti mette continuamente al centro dell’attenzione e anche del gossip. Ne abbiamo sentite tante di storie di personaggi famosi che dopo una lunga carriera hanno deciso di dedicarsi ad altro. Negli anni abbiamo seguito molti attori e attrici, conduttori e conduttrici e ancora oggi è così. Ed è successo questo ad un’amata conduttrice e donna di successo. In passato era tra le protagoniste del piccolo schermo ma oggi ha una vita completamente diversa.

Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Gente dove ha spiegato di lavorare in una mensa sociale e di vivere con mille euro al mese.

Da donna di successo ed affermata conduttrice a “1000 euro al mese”: ecco che cosa fa per vivere adesso

Ha raccontato ogni cosa in un’intervista rilasciata a il settimanale Gente. Ha spiegato di lavorare in una mensa sociale di Monza e di vivere con mille euro al mese. In passato Irene Pivetti è stata tra le più brave ed apprezzate conduttrici fino a dedicarsi alla politica, divenendo allora presidente della camera.

La sua vita però oggi è completamente diversa e totalmente distaccata da questi due mondi che l’hanno vista protagonista. Ha fatto sapere di coordinare il ristorante Smack, una mensa sociale di Monza, e di vivere proprio grazie a questo lavoro: “Mi mantengo con i mille euro mensili che mi dà la cooperativa”, confessa.

Irene ha una vita lontana da quella degli anni passati ma dice di non lamentarsi. Dorme nel dormitorio che si trova poco distante dalla mensa, per lei è più comodo: “E’ più comodo perchè non ho l’auto e non potrei permettermela”. Ha lavorato in politica, è stata una imprenditrice, una conduttrice e un’autrice televisiva ma adesso tutto ciò non è più legato alla sua persona e fa altro: lavora in una mensa sociale di Monza e vive con mille euro al mese. Non può permettersi grandi cose, come una macchina ma non si lamenta, confessa.