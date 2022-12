Ferma! Cosa hai visto per primo in questa immagine? Scoprirai un lato incredibile di te

In base alla prima cosa che ti è venuta in mente guardando questa bizzarra immagine, capirai qualcosa di insospettabile sulla tua personalità.

“Conosci te stesso” diceva il grande filosofo greco Socrate e, in effetti, dietro questa frase apparentemente così semplice si nasconde un intero mondo. Da quando nasce, si può dire che l’essere umano viva la sua intera esistenza alla ricerca del suo vero Io, senza forse mai riuscire a trovarlo completamente.

Anche le persone più strutturate e apparentemente più consapevoli di sé stesse non finiscono mai di scoprire lati nuovi della propria personalità, messa il più delle volte a tacere per decenni nell’errata convinzione di sapere chi siamo e cosa vogliamo davvero.

Secondo gli psicologi, il nostro inconscio ha tanto da rivelarci e sebbene certe introspezioni richiedono lunghi e seri percorsi, oggi vogliamo proporvi un giochino divertente grazie al quale cercare di capire qualcosa in più della vostra indole.

Guardando questo disegno a primo impatto indecifrabile, vi sarà sicuramente venuta alla mente un’immagine per prima. Ebbene, dovete sapete che la prima cosa che avete visto rivela un tratto di voi insospettabile.

Ciò che hai visto per primo nell’immagine svela come sei fatto in realtà: i risultati del test

Ovviamente, i lettori che hanno osservato il disegno in questione si dividono in due gruppi: alcuni hanno visto come prima cosa una specie di topo, altri un profilo umano. Ciascuno dei due casi svela un lato caratteriale che vi appartiene e che magari non conoscete neanche! Pronti a scoprire tutta la verità?

Se la prima immagine che vi saltata in testa è stata quella di un topo, ciò potrebbe significare che tendete a restare attaccati al passato. Questo vostro aspetto nostalgico, tuttavia, non è negativo, anzi. Sono proprio i ricordi del tempo andato che vi danno quotidianamente la carica per affrontare la vita. Molto legati alla famiglia e agli amici, non negate mai loro il vostro aiuto in caso di necessità nonostante la vostra natura essenzialmente pigra.

Nel caso in cui nel disegno vi sia apparso subito il profilo di una persona, evidentemente siete molto gelosi ed amate stare al centro dell’attenzione. Un altro lato molto incisivo della vostra personalità potrebbe essere sicuramente la forza delle vostre convinzioni e la determinazione con cui siete pronti a raggiungere ogni meta. Vi piace poter contare su rapporti umani stabili e vi affidate ad essi anche a costo di correre il rischio di rimanerne delusi. Non a caso, quando decidete di far entrare qualcuno nella vostra vita, all’inizio andate con i piedi di piombo.

Trovate che questi risultati trovino corrispondenza con il vostro carattere? In base alla soluzione scelta, cosa avreste scoperto di voi che ancora non sapevate?