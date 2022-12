Un cambiamento che ha sorpreso i follower che la seguono con affetto: l’ex gieffina si è rasata i capelli a zero, cos’è successo, il profondo messaggio

I social sono ormai il primo mezzo di comunicazione. Ci consentono di restare in contatto, tenerci aggiornati, ma anche diffondere messaggi di grande importanza. Non se ne servono, ormai, solo i giovani e gli adolescenti, sono diventati fondamentali anche in ambito lavorativo, politico, economico, lo sappiamo bene. L’ex gieffina si è rasata i capelli a zero ed ha cambiato completamente aspetto: cos’è successo, il profondo messaggio.

Un cambiamento senza dubbio importante che ha sorpreso e incuriosito le migliaia di follower che la seguono con affetto. E che, ovviamente, si sono posti delle domande. Domande alle quali, con molta sincerità e trasparenza, l’ex gieffina ha risposta lanciando un messaggio davvero profondo e importante che non dovrebbe passare inosservato.

La splendida Veronica Satti, celebre ex gieffina e figlia di Bobby Solo, ha spiegato di aver affrontare un momento molto difficile e doloroso. Ha raccontato che, circa un mese fa, ha attraversato un momento buio dal quale niente sembrava in grado di risollevarla. Ha così aggiunto di aver sentito il bisogno di una “purificazione”. Così ha rasato i capelli. “Avevo molta ansia a mettere questa foto ma è una rinascita, l’anima lavata, pronta a riscrivermi dopo un periodo di crisi, di profondo dolore e intensa sofferenza” ha scritto, nello scatto allegato al post.

Secondo quanto riportato da “Today”, l’ex gieffina ha anche spiegato che, sia grazie alla terapia che al sostegno di alcune persone care, è riuscita a rimettersi in piedi. Ha poi invitato tutti coloro che sentono di aver bisogno di aiuto, che stanno attraversando un momento di crisi e di difficoltà, fisica e mentale, a chiedere una mano.

Infine, nel post su Instagram ha anche svelato lo splendido gesto compiuto: aver donato i suoi capelli per coloro che si stanno sottoponendo alla chemioterapia così che possano essere usati per la fabbricazione di parrucche. Un messaggio di grande importanza, commovente e profondo, di sicuro sarete d’accordo anche voi.