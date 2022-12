Matrimonio finito dopo pochissimo tempo: i due personaggi tv si dicono addio

Matrimonio finito dopo pochissimo tempo: i due amatissimi personaggi televisivi si dicono addio una volta per tutte.

Ognuno di noi spera di incontrare la propria anima gemella e di costruire insieme a lei una vita insieme lunga e felice. Quando, però, questo non accade è inevitabile ritrovarsi con il cuore spezzato.

Ed è questo ciò che è successo anche ad una celebre coppia nata proprio sul piccolo schermo. Il loro matrimonio, infatti, è finito dopo pochissimo tempo. Così, i due amatissimi personaggi televisivi si sono detti addio una volta per tutte. Ma avete già capito di chi stiamo parlando? Quando lo scoprirete non riuscirete di sicuro a crederci. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

Matrimonio finito dopo pochissimo tempo

Si sono conosciuti in tv ed in poco tempo fra i due è nato un grande amore che li ha portati all’altare nell’agosto del 2021. Dopo solo pochissimi mesi, però, la coppia sembrerebbe essere di fatto entrata in una crisi culminata di recente in una vera e propria rottura. “A malincuore ti dico che è finita” ha dichiarato pubblicamente la donna.

“Dalla mia relazione con lui ho capito una cosa, ovvero che il vero amore s’incontra una sola volta nella vita e non è detto che sia per sempre” ha aggiunto il noto volto nel corso di un’intervista rilasciata a Donnaspia. “Ci sono amori talmente forti che li senti anche se vi trovate ai lati opposti dell’universo, però per tanti motivi non si può stare insieme” ha infine concluso. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo subito.

I due personaggi tv si dicono addio

A dichiarare pubblicamente la fine del proprio matrimonio dopo pochissimo tempo è stata la coppia nata nello studio del noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne. In particolare, a rilasciare questa triste notizia a Donnaspia è stata Daniela Di Napoli che, per l’appunto, ha annunciato la fine della sua relazione amorosa con l’ex tentatore di Temptation Island Emiliano De Cesaris.

Una notizia sulla bocca di tutti che ha lasciato il pubblico senza parole. Del resto, nemmeno la ex dama di Uomini e Donne si sarebbe mai aspettata un simile epilogo. “Lui era la mia anima gemella, era quello che si chiama amore. Quando facevo l’amore con lui era fusione delle nostre anime oltre che dei corpi. E non capiterà mai più” ha aggiunto Daniela.

“Queste sono cose che se hai la fortuna le incontri una sola volta nella vita” ha proseguito. Oggi la ex dama si descrive, quindi, come una “donna a pezzi”, ma nonostante tutto sa che prima o poi troverà la forza per rialzarsi da questa difficile situazione. Per il momento, però, la Di Napoli ha solo voglia di dedicarsi a quanto le è rimasto di più caro: la sua famiglia ed il suo lavoro.