Paola e Chiara tornano a Sanremo, ma perché si separarono tempo fa? Svelato il motivo

Paola e Chiara tornano a Sanremo nella prossima edizione del Festival, ma perché si separarono tempo fa? Svelato il motivo.

Un’edizione che si prospetta scoppiettante, la 73 esima del Festival di Sanremo. Domenica 4 dicembre 2022 Amadeus ha letteralmente fatto impazzire i telespettatori annunciando i big che si sfideranno sul palco dell’Ariston. Come sempre da quando c’è lui al timone della direzione artistica, ci sarà un mix di artisti emergenti e grandi nomi della musica italiana, con ben due clamorose reunion. Quella degli Articolo 31 e quella di Paola e Chiara.

Divenute famose proprio a Sanremo, con la vittoria delle Nuove Proposte nel 1997 col brano Amici come prima, le due sorelle milanesi torneranno sul palco più famoso di Italia, ben 26 anni dopo la prima volta. Un ritorno emozionate, super richiesto dai fan nel corso degli ultimi mesi, quando il nome delle sorelle Iezzi compariva tra i papabili concorrenti del Festival. A cui hanno partecipato per l’ultima volta nel 2005, col brano A modo mio, fino al 2013, quando il duo canoro decise di separarsi e le due sorelle scelsero di prendere strade differenti dal punto di vista lavorativo. Il motivo? Ve lo riveliamo noi.

Anche Paola e Chiara a Sanremo 2023: perché si divisero?

Tra gli artisti più attesi di Sanremo 2023 ci sono senza dubbio Paola e Chiara. Una reunion attesissima, quella delle due sorelle, che negli anni 2000 hanno fatto cantare e ballare tutti, a ritmo di Vamos a bailar, Festival e Viva el amor. Hit che, ancora oggi, conoscono tutti a memoria! In attesa di cantare il brano che le sorelle Iezzi porteranno sul palco di Sanremo 2023, scopriamo perché, dieci anni fa, le cantanti decisero di separarsi e mettere fine al duo che aveva regalato loro tanto successo.

A rivelare qualcosa in più, qualche mese fa, fu proprio Paola, la sorella mora, che, come riporta anche Rolling Stones, nel corso di una diretta Instagram dichiarò: “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta”. Paola ha sottolineato come tra lei e la sorella ci fossero troppe incomprensioni, che impedivano loro di viaggiare allo stesso ritmo: “Non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, ad un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”.

E, nella stessa diretta, Paola aveva lasciato una porticina aperta alla speranza dei fan di rivederle insieme. Una speranza che, oggi, ha vinto: Paola e Chiara non solo tornano, ma lo fanno sul palco più prestigioso di Italia, confrontandosi con il resto dei big scelti da Amadeus.

Noi non vediamo l’ora di ascoltare il brano che proporranno per la gara, e voi?