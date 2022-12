Spendi poco e trascorri un Natale da favola: le mete migliori per le festività con o senza i bambini

Quali mete raggiungere per trascorrere un magico Natale? Le festività non sono mai state così belle per te e la tua famiglia

Il Natale è sicuramente la festività più attesa dell’anno, da grandi e piccini senza nessuna distinzione. La magica atmosfera che si respira in questo periodo dell’anno rimanda gli adulti ai momenti felici di quando eran bambini e fa si che i più piccoli possano sognare ad occhi aperti. E’ la festività più emozionante e suggestiva di sempre. D’altronde, la aspettiamo con impazienza!

C’è chi per l’occasione non vede l’ora di riunirsi intorno ad una tavola imbandita di leccornie con famiglia, amici e parenti e chi invece coglie l’occasione per fare la valigia e partire per dirigersi verso le mete più suggestive in cui trascorrere un Natale da favola. Luci colorate, neve che cade, cioccolata calda e vischio ovunque, un vero sogno ad occhi aperti! Ma quali mete sono non solo le più economiche ma anche le più belle da visitare in questo periodo dell’anno? Eccone alcune da non perdere per un viaggio natalizio in famiglia!

Le mete più belle ed economiche per trascorrere in famiglia un Natale da favola: i posti più belli da raggiungere

Villaggi natalizi, luci ed addobbi in ogni angolo delle città, profumi unici ed indimenticabili. Se pensiamo anche alla neve che cade, ecco che abbiamo dinanzi a noi un vero e proprio scenario da film per trascorrere un magico natale in famiglia. Ma se volessimo fare un viaggio e raggiungere qualche meta economica in cui l’aria natalizia si possa respirare a pieno, dove potremmo andare? Tra le destinazioni più economiche dentro e fuori Italia, ci sono alcune mete che non possiamo perdere:

In Europa, possiamo lasciarci indubbiamente conquistare dalla magia natalizia che possiamo ritrovare nelle meravigliose capitali dell’Estonia, della Bulgaria o della Romania. Magiche sono le atmosfere che si concentrano nelle zone centrali di Tallin, Sofia o Bucarest. Ma se volessimo davvero sentirci come in un vero villaggio di Babbo Natale, la Lapponia, in particolare Rovaniemi è sicuramente una meta da non perdere. Luci, mercatini e tante specialità del posto è possibile trovare nei centri di queste meravigliose città europee che pullulano di magia ed atmosfera natalizia. Grandi e piccini ne resteranno estasiati. Canzoni natalizie, piste di pattinaggio, scenari fantastici che ci faranno sentire parte di un meraviglioso film.

Ma se invece volessimo muoverci nell’entroterra italiano? Se l’idea è quella di restare in Italia e non andarcene in giro per l’Europa, ci sono diverse mete che possiamo prendere in considerazione e che sono altrettanto in grado di regalarci un Natale unico. Pensiamo alla città di Napoli che ci regala non solo bontà culinarie che sono delle vere specialità appartenenti alla tradizione, ma il fantastico presepe di San Gregorio Armeno è una vera e propria istituzione. Tutta la città si anima a festa, le strade pullulano di luci e persone. Ma i mercatini di Natale non mancano anche nella nostra penisola. Non mancano quelli di San Gimignano in Toscana dove le strade si animano per regalare momenti unici. La città di Gubbio è sicuramente nella lista delle mete natalizie da non perdere e dove l’enorme albero di natale rappresentato lungo le pendici del Monte Ingino rappresenta di sicuro una grande attrazione.