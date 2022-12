Storico volto Mediaset confessa: “Non faccio sesso da 13 anni”. Quando scoprirete di chi si tratta non riuscirete proprio a crederci.

In televisione e più in generale nel mondo dello spettacolo è ormai normale parlare della propria vita privata senza peli sulla lingua.

Un fenomeno che non riguarda soltanto le vicissitudini legate alla famiglia, ma anche alle relazioni amorose e all’intimità. Il sesso del resto è diventato nel corso del tempo un vero e proprio business anche in tv.

A tal proposito, di recente un noto personaggio televisivo, storico volto di Mediaset, ha dichiarato di non far più sesso da ben 13 anni. Una rivelazione davvero molto intima e privata che ha lasciato i fan senza parole. Sapete già di chi stiamo parlando? Quando lo scoprirete non riuscirete proprio a crederci. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

“Non faccio sesso da 13 anni”

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, nel corso di una recente intervista rilasciata a Francesca Fagnani, conduttrice della trasmissione Belve di Rai 2, lo storico volto Mediaset ha fatto una rivelazione davvero scioccante. “Non faccio sesso da 13 anni” ha dichiarato. Tuttavia, questa non è stata l’unica confessione intima riguardante la propria vita privata.

Il celebre personaggio televisivo ha di fatto parlato anche della fine del suo matrimonio e della mancata maternità. Insomma, se siete curiosi di sapere di chi si tratta, continuate subito a leggere il nostro articolo. Nei prossimi paragrafi vi sveleremo tutti i più intimi dettagli dell’intervista rilasciata a Belve.

L’intervista allo storico volto Mediaset

A dichiarare di non fare più sesso da ben 13 anni nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve è stata proprio lei. Uno dei volti storici di Mediaset che da tantissimi anni prende parte alla nota trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi nei panni di professoressa di danza. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Alessandra Celentano.

Per quanto l’insegnante di danza non ami parlare molto della sua vita privata, a Belve si è lasciata andare svelando alcuni dettagli intimi della propria sfera personale. “Sono casta da 13 anni” ha dichiarato. “Sono sempre stata n po’ difficile. Quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”. Ha infine concluso la Celentano.

Oltre però a parlare di sesso, la professoressa di Amici ha anche toccato un altro tema delicato. Vale a dire la fine del suo matrimonio e la mancata maternità. “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione. Abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”.