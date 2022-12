Alessandra Celentano, perché da giovane non aveva i denti? La spiegazione, eccola in un vecchio video; il retroscena che non tutti conoscono sul volto di Amici.

Amici non sarebbe lo stesso senza di lei. Lei che da ben venti anni occupa la cattedra di danza, diventando una vera colonna della trasmissione di Maria De Filippi. Parliamo di Alessandra Celentano, coreografa e insegnante di danza classica, dal 2003 presenza fissa del programma di Canale 5.

Programma in cui la nipote di Adriano Celentano si mostra spesso severa e decisa nei confronti della allievi, dai quali si aspetta sempre il meglio. Ma è stato in un altro programma che, qualche settimana fa, la prof di danza ha raccontato alcuni retroscena inediti sulla sua vita, presente e passata. Ospite da Francesca Fagnani a Belve, Alessandra ha parlato del problema ai denti che aveva da ragazzina, spiegandone le ragioni. “Lei parla spesso di difetti estetici… mi piacerebbe sapere cosa direbbe lei ad un’allieva con quel tipo di problema se si presentasse davanti a lei”, è stata la domanda della Fagnani. E la risposta della Celentano non si è fatta attendere.

Alessandra Celentano e il problema ai denti: “È stato un disastro”

Non tutti lo sanno, ma quando era una ragazzina, Alessandra Celentano ha dovuto fare i conti con un difetto fisico abbastanza notevole, che riguardava i suoi denti. A testimoniarlo un video del 1981, visibile su Youtube, in cui appare una giovane Alessandra con un sorriso non proprio perfetto. Video che Francesca Fagnani ha citato qualche settimana fa, proprio con Alessandra Celentano ospite in studio a Belve. La conduttrice ha sottolineato come la maestra sia spesso attenta ai difetti fisici e come avrebbe reagito se una sua allieva avesse un problema importante come quello che aveva lei stessa all’epoca del video.

Senza peli sulla lingua, la Celentano ha dichiarato: “Ero orrenda, bocciata. Io ero un disastro, ho portato l’apparecchio fisso nell’età più difficile, dai 13 ai 15 anni circa. Io avevo un canino sulla gengiva, per cui mi hanno dovuto togliere due denti, aprire, tirare giù… insomma, un disastro. Mia madre mi ricordo quando io ridevo mi diceva “Alessandra, chiudi quella bocca!”, io facevo di più, la spalancavo. Me ne fregavo, non era un complesso”. Cosa avrebbe detto la Alessandra Celentano di oggi a quella ragazzina con un difetto così vistoso?

“Avrei detto brava che ti stai curando i denti, lo devi fare. Se una cosa è curabile, come può essere quello o altre cose che tu col lavoro puoi andare a migliorare, va benissimo. Se non c’è niente da fare è inutile…Sui denti non avrei detto niente”, ha risposto la maestra. Eccola in quel vecchio video:

E voi, avevate mai visto queste immagini della mitica maestra Celentano?