“Avrebbe voluto dirlo”: Alberto Angela racconta gli ultimi momenti di suo padre prima di morire. Parole davvero molto toccanti.

Alberto Angela, e ancor prima il padre Piero, è un famosissimo e stimato divulgatore scientifico che ha il merito di essere riuscito ad avvicinare tantissime persone alla cultura, attraverso il mezzo della televisione.

Di recente è stato ospite a Che Tempo Che Fa, la nota trasmissione condotta da Fabio Fazio, dove ha raccontato gli ultimi momenti di vita del padre prima di morire. Ricordiamo, infatti, che Piero Angela è scomparso lo scorso 23 agosto all’età di 93 anni. “Avrebbe voluto dirlo” ha dichiarato il figlio. Ma scopriamo a che cosa ha voluto riferirsi Albero Angela con queste precise parole. Non riuscirete a crederci.

Alberto Angela racconta gli ultimi momenti di suo padre prima di morire

Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Alberto Angela ha presentato il suo nuovo libro, il terzo sulla saga di Nerone, ed ha anche parlato degli ultimi attimi di vita del padre Piero, scomparso lo scorso 23 agosto. A tal proposito, Angela ha svelato al pubblico che in occasione del compleanno del padre, il 22 dicembre, uscirà un podcast con alcuni brani inediti composti al pianoforte soltanto pochi mesi prima di lasciarci ed altri pezzi già conosciuti e collezionati nel corso della sua vita.

“Da grande jazzista uno dei suoi più grandi sogni era registrare un disco” ha raccontato Alberto Angela. “Prima di morire è riuscito a farlo” ha aggiunto subito dopo. “Erano anni che glielo dicevamo. Suonava al pianoforte da sempre, ma era un perfezionista, per lui o era tutto perfetto o niente”. Ha infine concluso l’ospite di Fazio con grande commozione.

“Ho avuto la fortuna di avere accanto una persona che sapeva insegnare anche senza parlare, con il suo comportamento” ha poi ripreso il racconto. Ma non è tutto, perché il figlio del grande giornalista ha poi fatto una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato. “Avrebbe voluto dirlo”. Ecco che cosa ha rivelato.

“Avrebbe voluto dirlo”

Continuando il suo racconto sugli ultimi momenti di vita di Piero Angela, il figlio Alberto ha voluto inoltre svelare un particolare sconosciuto ancora a molti, se non a tutti. “Gli ultimi tempi della sua vita avrebbe voluto dire che se ne stava andando e abbracciare tutti. Così ha trovato il modo di farlo. Nessuno sapeva come stavano andando le cose, solo noi stretti famigliari”.

Un uomo, quindi, che ha vissuto fino alla fine con grande gratitudine e trasparenza una vita intera dedica alla cultura in tutte le sue forme e che è riuscito a trasmettere questi valori non soltanto a suo figlio, ma anche al suo amato pubblico. Così, per celebrare questo uomo di cultura, nel 2023 Alberto Angela condurrà sulla Rai uno speciale proprio sulla vita del padre, mostrando sia la sua carriera che la sua passione per la musica.