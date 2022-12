Dopo Sophie Codegoni altra gieffina incinta: “Ti farò da madre e da padre…”; l’annuncio è arrivato attraverso i social.

Fiocco rosa in arrivo per una delle coppie più amate della storia del GF Vip. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno presto genitori di una bambina, come annunciato da loro stessi sui rispettivi profili Instagram. Annuncio che è arrivato anche da un’altra ex concorrente del famoso reality di Canale 5, che sul suo profilo ha mostrato il suo pancione, rivelando di essere in dolce attesa.

“Sei l’amore della mia vita? La mia risposta è no perché la vita è troppo corta per limitare i sentimenti che provo verso di te”, ha scritto l’ex concorrente nella didascalia al post, attraverso cui ha comunicato a tutti la dolcissima novità. Si tratta del primo figlio per lei, che ha partecipato all’edizione numero uno della versione ‘vip’ del Grande Fratello. Scopriamo tutti i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’ex gieffina è incinta: “Ti farà da madre, da padre, da migliore amica”

“Giuro su Dio che ci sarò sempre per te, fino alla fine dei miei tempi, che ti farò da madre, da padre, da migliore amica. Nessuno ha detto che sarà facile ma nemmeno impossibile, la mamma lotterà ogni giorno della sua esistenza per portarti sempre avanti”. Queste le parole, toccanti, che l’ex concorrente del GF Vip ha dedicato al bebè che porta in grembo, il primo figlio per lei e per il suo compagno.

Parliamo di Mariana Rodriguez, la modella e showgirl venezuelana, protagonista della prima edizione del GF Vip, nel 2016. Oggi 31 enne, la bellissima Mariana ha mostrato a tutti alcuni scatti in cui si intravede il pancione, annunciando a sorpresa che sta per diventare mamma. Una parte del suo annuncio, quella in cui ha scritto “ti farò da padre”, aveva fatto pensare a qualcosa di spiacevole, ma nei giorni successivi Mariana ha spazzato via ogni dubbio, confermando che il papà del suo piccolo è il suo compagno Gianmaria Coccoluto, a cui è legata da un po’ di tempo. Tra i commenti su Instagram, la modella aveva ironizzato rispondendo così alle domande dei più curiosi: “sono incinta dello Spirito Santo!”. E, nell’annuncio condiviso qualche giorno fa sui social, la futura mamma ha svelato anche il particolarissimo nome del suo primogenito: si chiamerà Noa Maria!

Il post è stato letteralmente invaso dagli auguri e i messaggi di affetto di amici e fan, che si sono congratulati con la futura mamma, esprimendo tutta la loro gioia per questa bellissima novità e sottolineando come, col pancione, Mariana sia ancora più bella e raggiante. Non possiamo che unirci a loro e mandare a Mariana e Gianmaria tutti i nostri migliori auguri di cuore.