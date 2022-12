Siamo ormai prossimi alle feste e dobbiamo addobbare casa: il fuoriporta natalizio lo realizzi con le tue mani, semplice e divertente!

Finalmente ci siamo, il Natale è alle porte. Nell’aria possiamo già respirare il suo aroma inconfondibile fatto di tradizione e piatti tipici. I negozi hanno già le vetrine piene e sui balconi compaiono le prime luci. Anche noi dobbiamo addobbare casa, in compagnia dei nostri bimbi. Che ne dite di provare qualcosa di diverso dal solito, stavolta? Il fuoriporta natalizio quest’anno lo realizzi con le tue mani: semplice e divertente!

La classica ghirlanda è sicuramente un classico intramontabile e noi abbiamo deciso di spiegarvi come realizzarla con le vostre mani. Vi assicuriamo che, se all’apparenza sembra complicato e laborioso come procedimento, in realtà sarà semplice e divertente. Quest’anno il vostro fuoriporta sarà personalizzato e unico e lascerà tutti a bocca aperta!

Fuoriporta natalizio, lo realizzi con le tue mani: divertente, originale e semplicissimo

Avete bisogno di pochi prodotti di base che andrete poi ad arricchire con ciò che vi piace. Vediamo nel dettaglio:

un cerchio di cartone;

colla a caldo;

un festone verde (il classico);

nastri;

palline;

pigne;

pacchetti regalo in miniatura;

decorazioni varie.

Ovviamente sarete voi a scegliere quali decorazioni usare per la vostra ghirlanda, in quali colori e in che modo distribuirle. Andiamo con ordine. Per prima cosa ritagliamo un cerchio di cartone della grandezza che vogliamo e che ci serve. Basterà prendere uno scatolo, dividere i vari pezzi e disegnare un cerchio su uno dei lati. Possiamo anche realizzare due cerchi da incollare insieme, delle stesse dimensioni, per una struttura più solida.

Andiamo quindi ad avvolgere, attorno al festone verde, un nastro di medio spessore e del colore che preferiamo. Incolliamolo ai due lati con la colla a caldo, ma facciamo attenzione a lasciarlo semi-morbido, in modo che non stritoli la ghirlanda. Procediamo a incollare il festone sul cerchio di cartone con la colla caldo. Assicuratevi che ricopra del tutto il cartone in modo che non si veda la base una volta appesa la ghirlanda. Lasciamo asciugare il tempo necessario. A questo punto, iniziamo a decorare.

Usiamo palline di piccole dimensioni, pigne finte, mini-pacchetti regalo, tutto ciò che ci piace e vogliamo. Possiamo anche aggiungere dei fiori, come delle finte stelle di natale, tutto sempre con la colla a caldo. Occorre quindi lasciare asciugare per bene, vi consigliamo di aspettare fino al mattino successivo per appendere la ghirlanda.

Potete fare un foro nel cartone, in cima e far passare un chiodo o usate un semplice nastro da incollare per bene per appenderla. Il vostro fuoriporta personalizzato è pronto: che meraviglia! I vostri bimbi si divertiranno un mondo a realizzarlo insieme a voi!