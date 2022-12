Ivana Spagna ricorda il doloroso lutto: “Non gliel’ho detto”, retroscena commovente

Nel corso di una sua recente intervista, Ivana Spagna ha ricordato un doloroso lutto e ha svelato un retroscena commovente.

Per un’altra settimana consecutiva, Silvia Toffanin ha intrattenuto il suo pubblico con ben due puntate imperdibili di Verissimo. Sia l’appuntamento di Sabato pomeriggio che quello della Domenica sono stati ricchi di ospiti, che si sono ampiamente raccontati e svelati alla padrona di casa.

Tra i diversi ospiti che si sono alternati nello studio di Verissimo, particolare attenzione ha destato l’intervista di Ivana Spagna. A distanza di qualche tempo dalla sua apparizione nello studio televisivo di Cologno Monzese, la cantante si è ampiamente raccontata a Silvia Toffanin, mettendosi completamente a nudo.

Nel corso della sua intervista a Verissimo, infatti, Ivana Spagna non solo ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, ma non ha potuto fare a meno di rivolgere due parole alla sua famiglia d’origine. Sì, ha ricevuto un’emozionante lettera da parte di suo fratello, al quale è molto legata, ma non ha potuto nemmeno fare a meno di ricordare un lutto che l’ha profondamente addolorata. E che ancora adesso, a distanza di anni, le provoca un certo magone. Non sappiamo se sia la prima volta che ne parla apertamente, ma vi garantiamo che il retroscena svelato dalla cantante è decisamente commovente.

Ivana Spagna ricorda un doloroso lutto e svela un retroscena commovente

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Ivana Spagna si è completamente messa a nudo. Non solo, quindi, ha parlato della sua carriera, ricca di intramontabili successi, ma anche della sua famiglia e dello splendido rapporto che ha sempre avuto con i suoi membri. Parliamo, quindi, di suo fratello, che l’ha sorpresa con un’emozionante lettera d’amore, ma anche dei suoi genitori. Ad oggi, la cantante non può più contare sull’affetto della sua mamma e del suo papà, che purtroppo sono entrambi scomparsi anni fa, ma non può affatto dimenticare il legame che ha sempre avuto con entrambi. Ed, in particolare, con la sua mamma.

Nel parlare della sua mamma e del rapporto che le due donne hanno avuto, Ivana Spagna non ha potuto fare a meno di ricordare il dolore provato per la sua morte. “Ero distrutta nel fisico, nella mente e nell’anima”, ha detto la cantante. Continuando, poi, a dire di aver continuato a svolgere la sua vita quando la sua mamma era malata, proprio per non farle capire la gravità della situazione, e che quando è scomparsa lei è arrivata a pensare di compiere un gesto estremo. “Stavo per suicidarmi”, ha spiegato la Spagna a Silvia Toffanin.

“Ho avuto un brutto pensiero e lo stavo mettendo in atto”, ha detto Ivana Spagna a Verissimo, spiegando di aver pensato al suicidio e di stare organizzando addirittura tutto. Il dolore per la perdita della sua cara mamma, quindi, è stato talmente forte che la cantante voleva seriamente farla finita. “Non si deve fare questo errore. Così soffre solo chi ci ama, facciamo del male alla gente che ci ama. Bisogna combattere per rispetto degli altri e per rispetto della vita”, ha concluso.

Un retroscena davvero commovente, non trovate?