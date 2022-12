Non immagini cosa puoi fare con la carta da forno: ti aiuterà a risolvere quel fastidioso problema

Non immagini cosa puoi fare con la carta da forno: se usata in questo modo ti aiuterà a risolvere quel fastidioso problema.

In cucina usiamo tantissimi utensili e gli elettrodomestici che servono per preparare le pietanze. Quando ci mettiamo all’opera per cucinare un dolce, per esempio, ci servono le ciotole, magari le fruste, il forno per la cottura e tanti piccoli oggetti che serviranno nella preparazione. Uno di questi è la carta da forno che è necessaria non solo per i dolci, come i biscotti, ma anche per altri piatti, come un secondo.

Questa è davvero utile se non si vuole mettere l’olio e si preferisce mangiare leggero. La utilizziamo infinte volte per tantissime pietanze. Dopo averla usata una volta è anche possibile farne un secondo uso, se ovviamente questa non è rovinata e può essere riutilizzata. Nel caso in cui fosse bruciacchiata l’unica soluzione è quella di buttarla. La carta da forno però, forse neanche lo immaginate, può essere usata anche in altri modi e ce ne sono veramente tanti.

Anzi, c’è un problema che molti riscontrano in casa e che nonostante le soluzioni cercate e messe in pratica, non sempre si riesce a risolvere. Noi però abbiamo un consiglio da darvi che se messo in atto vi aiuterà a risolverlo: vi serve proprio la carta da forno!

La carta da forno è usata in cucina per la preparazione solitamente dei secondi e dei dolci, spesso anche dei primi. Quando prepariamo un dolce, come dei biscotti, li poggiamo sopra, sulla teglia, che andiamo poi a mettere nel forno. Si fa un largo uso di questo materiale per evitare di versare qualche goccia di olio o del burro. Ma forse neanche lo immaginate, questa, oltre ad essere usata in cucina, può avere anche altri tipi di utilizzi.

E’ infatti efficace contro le cromature se strofinata sui rubinetti o sulle superfici in acciaio: se fate in questo modo riuscirete a rimuovere gli aloni di calcare. Non solo per i rubinetti ma è utile anche per il piano cottura. Se per esempio avete in casa quello ad induzione, potete usare la carta da forno come protezione, poggiandola sopra.

Potete formare con il foglio un quadrato che andrete a posizionare sotto la padella: in questo modo gli schizzi e le incrostazioni andranno sul foglio di carta e non sul piano. Eviterete anche di graffiare e macchiare la cucina. Questa soluzione è efficace per evitare in seguito di perdere molto più tempo a pulire. Questo è uno dei tanti metodi che potete praticare usando la carta da forno, ma ce ne sono molti altri che neanche immaginate.