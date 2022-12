Quanto costa soggiornare nelle tenute di Al Bano Carrisi: cosa c’è nel menù e i prezzi di camere e spa

Quanto costa soggiornare nelle tenute di Al Bano Carrisi: vediamo che cosa c’è nel menù e quali sono i prezzi di camere e spa.

Al Bano Carrisi è tra i cantanti più amati del panorama musicale. La sua musica da quando ha esordito molti anni fa non ha fatto altro che conquistare gli ascoltatori. Ha alle spalle una carriera invidiabile e incredibile: successi, soddisfazioni, ovunque nel mondo ha portato la sua voce. Da anni, contemporaneamente al lavoro nel mondo della musica, il cantante ha dato avvio ad una fruttuosa attività imprenditoriale.

In molti saranno a conoscenza del fatto che Al Bano ha delle tenute meravigliose dov’è possibile soggiornare, pranzare e cenare e dove ha realizzato anche una Spa. Ha costruito un borgo antico nell’immenso verde delle campagne di Cellino San Marco, luogo da lui molto amato. Bosco, vigneti, uliveti le circondano e sono distanti pochi chilometri dal Mar Adriatico e dal Mar Ionio. Nella tenute di Al Bano avrete la possibilità di riscoprire le tradizioni della Puglia, con buon cibo e un ottimo vino prodotto dalle sue vigne.

Soggiornare nell’Hotel Felicità è come un sogno e lo stesso sarà per il vostro gusto grazie alle specialità del ristorante Don Carmelo. Ma quanto costa dormire nelle tenute del cantante e cosa prevede il menù? Scopriamo un attimo i prezzi.

Le tenute di Al Bano sono immerse nel verde, circondate dal bosco, dai vigneti e si trovano a pochi chilometri dal Mar Ionio e dal Mar Adriatico. Molte persone si chiedono quanto costa potervi soggiornare e cosa prevede il menù del Ristorante Don Carmelo: vediamo i prezzi.

Facendo una panoramica dei costi possiamo dire che, se prenotate adesso per l’anno prossimo, per esempio per il 4 giugno al 5, per una camera classic il prezzo parte da 122 euro, mentre per la suite intorno ai 170. In piena estate però i costi tenderanno solitamente a salire. Se per esempio volete andare in questo periodo, selezionando sul sito dell’hotel le date dal 10 all’11 dicembre 2022 vediamo che per una classic il prezzo parte da 140, 40 euro, mentre per la suite parte da 142, 40. Per quanto riguarda invece il menù del ristorante, qui è possibile trovare piatti della tradizione come le Orecchiette alle Cime, piatti di pesce come le Cozze alla Al Bano dadini di filetto, tagliatelle e ceci, c’è anche il vino che proviene dalle cantine delle tenute del cantante. Sembrerebbe che i prezzi, come riportato da tripadvisor, non sarebbero così elevati ma si aggirerebbero per un primo intorno ai 12 euro mentre per i secondi sui 15/16 euro.

I costi della spa sono variabili: 30 euro a persona tutto l’anno ma nella stagione estiva si arriva a 40 euro e può anche salire in determinati periodi.