Gigi D’Alessio, l’annuncio lo fa impazzire di gioia: un’altra splendida notizia in casa sua

Momento di immensa gioia per Gigi D’Alessio, che pochi giorni fa ha ricevuto una notizia bellissima: l’annuncio del cantautore.

Amato e seguito da migliaia e migliaia di fan di tutta Italia, Gigi D’Alessio è da oltre 25 anni tra gli artisti più stimati in Italia. Una grande preparazione musicale e dei testi definibili come vere poesie sono il marchio di fabbrica del suo strepitoso successo. Del resto, come raccontato da lui stesso anche in una sua celebre canzone, la passione per il mondo delle sette note, precisamente per il pianoforte, lo accompagna sin da bambino.

Oltre alla sua arte, a far parlare di lui in questi decenni di straordinaria carriera, è stata anche la sua vita privata. Tutti ricordano quando, a metà degli anni Duemila, la relazione di Gigi con l’allora giovanissima Anna Tatangelo uscì allo scoperto. I vent’anni di differenza tra loro e il fatto che all’epoca lui fosse ancora sposato con l’ex moglie Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli, fece molto scalpore e riempì le pagine di tutti i giornali.

Quella con la cantante di Sora è stata una storia molto importante per l’artista partenopeo, che l’ha portato a diventare papà del piccolo Andrea. I due sono stati insieme per molti anni e quando, nel 2020, hanno deciso di separarsi definitivamente, è stato un colpo durissimo per tutti i loro fan. Dopo quella chiusura, D’Alessio ha poi intrapreso una nuova storia d’amore con Denise Esposito, anche lei si origini campane e, come la sua ex, molto più giovane di lui.

Anche questa unione ha dato come frutto un figlio, Francesco, nato a gennaio di quest’anno. Una gioia indescrivibile per il cantautore a cui se ne è aggiunta un’altra proprio in questi giorni.

Gigi D’Alessio non sta nella pelle: l’annuncio è da brividi, che emozione!

Il piccolo Francesco è il quinto figlio per Gigi dal momento che, prima di Andrea avuto con Anna Tatangelo, dal matrimonio terminato con Carmela Barbato il cantante aveva avuto già tre figli, Claudio, Ilaria e Luca. Proprio quest’anno, il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio Luca, ex concorrente della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il ragazzo ha partecipato al longevo talent come aspirante cantante con lo pseudonimo di LDA, riscuotendo un ottimo successo ed ottenendo un disco di platino ed uno d’oro già nel corso della sua permanenza nella famosa scuola. Quei traguardi però sono stati solo l’inizio per lui: in questi giorni, infatti, Amadeus lo ha annunciato tra i cantanti in gara di Sanremo 2023.

LDA sarà l’unico ex allievo delle ultime stagioni di Amici a calcare il palco dell’Ariston l’anno prossimo. Una notizia che ha fatto esplodere di felicità anche suo padre, il quale gli ha dedicato un post di auguri su Instagram: “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo Papà”.

Complimenti al bravissimo Luca: noi non vediamo l’ora di vederlo esibirsi al Festival, e voi?