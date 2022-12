Massimiliano Gallo, l’attore di Vincenzo Malinconico si è sposato: avete visto sua moglie? Incantevole

L’amatissimo attore di Vincenzo Malinconico, Massimiliano Gallo, si è sposato: avete mai visto sua moglie? Incantevole!

Vincenzo Malinconico è la fiction andata in onda sui canali rai, precisamente su Rai 1, di recente. L’avvocato d’insuccesso interpretato da Massimiliano Gallo, si occupa di cause civili. La sua vita privata oltre che quella professionale, non sembrano proseguire felicemente. Il noto avvocato alle prese con il divorzio dalla sua dolce metà però, in qualche modo riesce sempre a trovare il modo per non perdere il sorriso.

Massimiliano Gallo è l’attore che ha dato un volto e voce al nostro personaggio e che ha riscosso notevole attenzione anche grazie ai diversi personaggi portati sullo schermo nel corso della sua carriera televisiva. L’attore napoletano, classe ’68, è un volto noto in tv, al cinema ed anche a teatro. Una carriera costellata di successi, quanto quella privata. Ed è proprio la sua vita privata ad aver fatto un bel salto in avanti. Proprio di recente, Massimiliano Gallo è convolato a nozze con la sua dolce metà. Ma sapete chi è la moglie dell’amatissimo attore? Donna incantevole! Conosciamola insieme.

Chi è la moglie di Massimiliano Gallo: convolati a nozze pochi giorni fa

Fiori d’arancio per la splendida coppia che pochi giorni fa, in segreto, è convolata a nozze. Prima del fatidico sì, un forte legame ha unito dapprima Massimiliano Gallo alla sua compagna e collega Shalana Santana. Ebbene, dopo 7 anni d’amore il noto attore napoletano è convolato a nozze con la sua dolce metà. Un colpo di fulmine quello che nel 2015 ha portato i loro occhi ad incrociarsi ed a capire che da quel momento non si sarebbero mai più separati. Ma chi è Shalana Santana?

Attrice ma anche modella, la splendida brasiliana ha conquistato il cuore dell’attore napoletano. Classe ’83, la sua carriera comincia muovendo i primi passi in passerella facendo da modella per grandi marchi. Giovanissima comincia la sua scalata nel mondo della moda per poi spostarsi a Milano e poi successivamente a Napoli. Prima di incrociare gli occhi del suo compagno di vita, Shalana Santana ha avuto una storia con il dentista ed ex volto del Grande Fratello Vip, Alessandro Lucaks. I due, durante la loro relazione hanno avuto un figlio nato nel 2011. Il rapporto tra i due però ha intrapreso una parabola discendente e così hanno deciso di interrompere il loro cammino insieme. Oltre la carriera nel mondo della moda però, la bellissima modella brasiliana ha deciso poi di studiare recitazione.

E proprio grazie alla recitazione ha poi avuto modo di conoscere Massimiliano. Dopo gli studi arrivano le prime soddisfazioni perché Shalana ha cominciato a prendere parte a diverse fiction note sugli schermi. L’abbiamo vista in Don Matteo oltre che nella nota fiction Il Bello delle Donne. Oltre la carriera da attrice di fiction, ha preso parte anche a diversi film sul grande schermo e non è mancata poi la scena teatrale, dove ha affiancato Massimiliano in alcuni spettacoli come ‘Stasera, punto e capo’.