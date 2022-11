“Facevo la mamma e la brava moglie”, adesso ha cambiato aspetto: “Somiglio a Megan Fox”

Dopo 12 anni vissuti accanto al marito, ha deciso di cambiare vita e look: ora molti le dicono che somiglia a Megan Fox.

Non c’è gioia più grande di quella che può darti la famiglia: questo, almeno, è quello che molti ripetono come un mantra e a cui la società ci ha abituati fin da piccoli. Soprattutto per quanto riguarda le donne, questa sembra essere una forma mentis dura a morire. Giunte ad una certa età, che varia da Paese a Paese, una donna che non è sposata e non ha figli viene considerata quasi ‘sfortunata’.

Per fortuna, negli ultimi anni questa concezione così banale e limitata si sta lentamente smussando e sempre più rappresentanti del genere femminile riescono a realizzarsi come persone indipendentemente dalla presenza di un marito o di figli nella loro vita. Resta comunque ancora molto radicata l’idea di convolare a nozze quando si è ancora giovani, soprattutto in determinate nazioni come ad esempio gli Stati Uniti.

Spesso, però succede che questi matrimoni portino anche a divorzi: la vita sotto lo stesso tetto con l’uomo che si è scelto non è sempre una favola e se a questo ci aggiungiamo la fatica e lo stress della vita da mamma, il risultato può essere anche deludente sotto certi aspetti. Ha fatto scalpore ultimamente la storia di Marissa Pool, 29enne che ha deciso di dare un taglio alla vita matrimoniale in cui si sentiva stretta per stravolgere completamente le sue abitudini e soprattutto il suo look.

Divorzia e cambia look: ora è diventata la sosia di Megan Fox

Dopo aver divorziato, Marissa Pool ha iniziato un nuovo ciclo della propria esistenza che per ben 12 anni è stata limitata dal coniuge e dai 2 figli nati da quella unione. La donna ha infatti raccontato che tutti quei doveri a cui ha adempiuto costantemente per tanto tempo l’avevano indotta inevitabilmente a mettere da parte se stessa e a trascurare le proprie esigenze e i propri desideri.

“Mi ero persa, stavo male mentalmente. Adesso sono di nuovo me stessa – ha raccontato spiegando le motivazioni che l’hanno spinta a dire addio al ruolo di moglie e madre perfetta – Quando invecchi ti trasformi in una persona diversa e i tuoi valori e le tue convinzioni cambiano. Mi sono persa per un po’, come fanno molte donne”.

Dallo scorso gennaio lei e il marito si sono lasciati consensualmente: “Eravamo due persone diverse e i nostri figli meritavano di meglio. Non potevamo restare insieme. Ho preso in mano la mia vita e ho avuto il coraggio di essere finalmente me stessa”.

Marissa ha poi deciso di modificare anche il suo aspetto esteriore e ad oggi ha 7 tatuaggi e 5 piercing. Il suo nuovo look, a detta di molti, l’ha trasformata nella sosia della bellissima Megan Fox: “Non ne sono certa, ma posso dire che l’ho sempre ammirata”, confessa la 29enne.

Cosa ne pensate?