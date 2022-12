“Mi ha ferita tantissimo”: Benedetta Rossi shock, non si aspettava una cosa del genere. Ecco che cosa le è successo. Guardate qua.

Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate e seguite del panorama italiano. La sua pagina Instagram conta ormai 4,4 milioni di follower.

Una cifra importantissima che la Rossi ha raggiunto conquistando il suo pubblico attraverso la simpatia, la semplicità e ovviamente il talento ai fornelli. Più volte, infatti, le è stato chiesto qual è il segreto del suo successo. La risposta? Essere rimasta sempre se stessa, la ragazza della porta accanto pronta ad offrirti un pezzo della sua ultima torta.

Ad ogni modo, per quanto oggi Benedetta sia diventata un vero e proprio fenomeno del web e non solo, non tutti hanno sempre creduto in lei. A tal proposito, la Rossi in occasione di un’intervista alla radio ha raccontato un episodio del passato che l’ha ferita tantissimo. Sapete già che cosa le è successo? Quando lo scoprirete non riuscirete di sicuro a crederci.

Benedetta Rossi shock: “Mi ha ferita tantissimo”

Benedetta Rossi è oggi una delle food blogger più seguite in Italia, sia sui social network che in tv. Con i suoi consigli di cucina e le sue video ricette ha infatti conquistato il cuore e l’affetto del pubblico che non l’abbandona ormai da diversi anni. Al contrario però di quanto si possa pensare, il suo percorso non è stato sempre facile. Il successo è stato senza dubbi il frutto di un duro lavoro condiviso con il marito Marco Gentili.

Ma qual è nel concreto il segreto di una carriera così ben riuscita? In realtà, non c’è nessun segreto se non la sincerità, la passione e la gratitudine nei confronti del pubblico. Eppure, per qualcuno non sarebbe proprio così… C’è di fatto chi insinua che il segreto del successo di Benedetta Rossi sia una formula studiata a tavolino. Ecco come stanno davvero le cose.

Cosa è successo

In una recente intervista rilasciata a radio BSMT Benedetta Rossi ha raccontato un episodio passato che l’ha toccata da vicino. “Mi ha ferito tantissimo” ha dichiarato. Ma a che cosa ha voluto riferirsi in particolare con queste parole ben precise?

In pratica, nel corso di un’intervista del 2011 una giornalista ha insinuato che alla base del suo successo vi fosse una vera e propria strategia di marketing. Uno studio fatto a tavolino con l’intenzione di fare grossi numeri sui social. “Insomma Benedetta, adesso tu mi vuoi far passare che tu sei un fenomeno nato così? Non c’è uno studio intorno a te che ti dice cosa fare, quando farlo, dal momento che i tuoi post fanno tutte queste visualizzazioni? Sicuramente c’è qualcosa dietro” le ha chiesto all’epoca l’intervistatrice.

Un’insinuazione che ha ferito tantissimo la food blogger, la quale ha spiegato che il motivo per cui le sue condivisioni fanno numeri così è alti è che rispondono alle richieste dei follower. “Se mi chiedono in migliaia la torta di Natale, io faccio la torta di Natale ed è normale che quel video diventa molto visualizzato. Non c’è uno studio che mi dice cosa fare. Sono i miei fan a chiedermelo”. Insomma, ancora una volta Benedetta Rossi si è dimostrata una persona sincera, pronta a condividere il proprio successo con i suoi fan.