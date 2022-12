Piero Barone de Il Volo ha reso felici mamma e papà: un gesto che merita gli applausi. Ecco che cosa ha fatto. Fan senza parole.

Il Volo è senza dubbi uno dei gruppi musicali più amati del momento. Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è di fatto apprezzatissimo sia dagli amanti della musica classica sia da quelli della musica leggera.

I ragazzi, fra l’altro, sono spesso ospiti di note trasmissioni televisive. A tal proposito, di recente hanno ricoperto il ruolo di giudici nella scuola di Amici di Maria De Filippi per poter decretare l’ultima classifica ufficiale di canto.

È un’altra, però, la notizia che ha lasciato i fan senza parole. Riguarda in particolare uno dei tre componenti del gruppo e la sua famiglia. Saperte già di chi stiamo parlando? Ebbene sì, di Piero Barone. Il giovane de Il Volo ha infatti reso felici mamma e papà con un gesto inaspettato. Ecco che cosa ha fatto.

Piero Barone de Il Volo ha reso felici mamma e papà

Il Volo, come ben sappiamo, è un gruppo musicale molto apprezzato sia in Italia che all’estero. Dopo il debutto a Ti lascio un canzone, il trio ha collezionato un successo dopo l’altro, vincendo anche Sanremo, fino ad arrivare ad essere ciò che è oggi. Un simbolo dell’eccellenza della musica italiana nel mondo.

Ad ogni modo, uno dei tre componenti del gruppo, Piero Barone, ha spiazzato tutti con un gesto degno di un applauso. Il giovane ha fatto felici mamma e papà in questo modo. Avete già saputo che cosa ha fatto? Scopriamolo subito.

Il gesto che merita gli applausi

Come abbiamo anticipato poco fa, Piero Barone de Il Volo ha fatto felice tutta la sua famiglia con un gesto da applausi. Come ha raccontato lui stesso in occasione di una vecchia intervista rilasciata al settimanale Oggi, il ragazzo ha lasciato gli studi per un breve periodo. Alla fine, però, è riuscito a conseguire il diploma proprio come aveva promesso ai suoi genitori.

“Avevo promesso ai miei genitori che mi sarei diplomato” ha dichiarato Barone a tal proposito. “Nel 2018 ho mantenuto la parola” ha spiegato con orgoglio. Come infatti ricorderete, qualche anno fa Piero si è preso una piccola pausa dal canto e dal lavoro per portare a termine gli studi e fare, quindi, l’esame di maturità in Amministrazione, finanza e marketing.

Insomma, possiamo dire che il gesto del giovane è sicuramente da ritenersi un valido esempio per tantissimi ragazzi che come lui a volte non hanno il tempo o la voglia di completare gli studi. Ancora una volta, dunque, i ragazzi de Il Volo sono tornati a rappresentare un vero e proprio modello da imitare dalle generazioni odierne e non solo.