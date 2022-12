Con l’avvicinarsi del Natale non devi per forza rinunciare ai dolci: questo è leggerissimo e goloso, senza troppi sensi di colpa

Siamo tutti consapevoli che durante le festività si tende a mangiare in modo non proprio sano ed equilibrato. I nostri menu sono sempre molto ricchi, a partire dagli antipasti fino ad arrivare al dessert. Per questo nelle settimane che precedono le ricorrenze cerchiamo di tenere d’occhio la linea. Prima di Natale non devi per forza rinunciare ai dolci: questo è leggerissimo e goloso, senza troppi sensi di colpa!

Per chi è abituato a fare colazione con una bella fetta di torta o un cornetto, o magari a consumare qualcosa di simile a merenda, rinunciarci può essere davvero difficile. Abbiamo detto spesso che dieta e rinuncia non sono sinonimi e questo concetto è davvero importante da tenere a mente. Possiamo goderci ugualmente il nostro momento di dolcezza, scegliendo con cura ricetta e ingredienti e facendo attenzione a bilanciare bene i pasti. Questo dolce goloso e leggerissimo è l’ideale!

Goloso e leggerissimo: questo dolce è perfetto per stare attenti alla linea prima di Natale

Di cosa abbiamo bisogno per prepararlo:

300 grammi di farina;

1 bustina di lievito;

300 grammi di acqua;

1 yogurt magro;

80 grammi di zucchero;

la buccia di un limone.

Per prima cosa andiamo a setacciare la farina e il lievito in un recipiente. Laviamo con cura il limone, asciughiamolo e grattugiamo la buccia. Uniamo alle polveri e aggiungiamo anche lo zucchero. Mescoliamo con una spatola e accoriamo ora lo yogurt. Iniziamo a lavorare con una frusta o un frullino e, poco alla volta, uniamo anche l’acqua a temperatura.

La crema che otterremo dovrà essere liscia e non presentare grumi. Abbiate un po’ di pazienza e lavorate con il frullino per qualche minuto. Procediamo quindi a foderare con la carta da forno uno stampo per dolci di medie dimensioni. Riversiamo il composto mentre accendiamo e preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180 gradi.

Il nostro dolce è pronto per la cottura: circa quaranta minuti dovrebbero bastare, ma potete sempre fare la prova stecchino per controllare e se occorre aspettare ancora un po’. Una volta cotto lasciamo che il dolce si intiepidisca nel forno spento con lo sportello aperto. Poi lasciamolo raffreddare a temperatura. Con delicatezza togliamo dallo stampo e sistemiamo nel vassoio. Se vogliamo possiamo spolverarlo con lo zucchero a velo o, sempre restando in tema di “leggerezza” con del semplice cacao amaro.

Goloso e soffice, leggerissimo e delicato, è perfetto sia nel latte a colazione che ricoperto di marmellata o confettura a merenda. Farà innamorare grandi e bambini e ci terrà compagnia nei giorni che precedono il Natale e le sue delizie irresistibili.