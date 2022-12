Uomini e Donne, grande dispiacere per il pubblico: questa non ci voleva proprio. Ecco che cosa è successo. Guardate un po’ con i vostri occhi.

È una delle trasmissioni più seguite di canale 5. Stiamo parlando del noto programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Un format estremamente longevo che nel corso del tempo ha formato tantissime coppie durature sia all’interno del trono classico che di quello over. Purtroppo, però, negli scorsi giorni è arrivata una notizia che ha lasciato i fan di stucco.

Questa proprio non ci voleva: grande dispiacere per il pubblico. Sapete già che cosa è successo? Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: non riuscirete a crederci!

Uomini e Donne: grande dispiacere per il pubblico

Uomini e Donne è il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi in cui nascono delle vere e proprie storie d’amore. Dalla trasmissione sono infatti uscite coppie come quelle composte da Marco Fantini e Beatrice Valli e Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

Anche all’interno del trono over non mancano ovviamente i sodalizi. Basti pensare a Diego Tavani e Aneta Buchtova e a Isabella Ricci e Fabio Mantovani, convolati di recente a nozze. Ma proprio come nella vita vera spesso i sogni non si realizzano. A tal proposito, negli scorsi giorni è arrivata una brutta notizia per il pubblico di Uomini e Donne. Questo dispiacere proprio non ci voleva. Guardate un po’ qua che cosa è successo.

L’indiscrezione

Pochi giorni fa l’influencer Amedeo Venza ha postato una serie di storie su Instagram in cui ha svelato un’indiscrezione riguardante una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Secondo, queste rivelazioni la coppia in questione sarebbe stata di fatto in crisi. “È stato un amore travolgente il loro. Fatto di continui alti e bassi. Di rotture e chiarimenti” ha scritto l’influencer sui social network. “Ma è di poco fa la notizia che Sara e Sonny si sono lasciati definitivamente”.

Ebbene, come si può facilmente capire Venza nelle sue storie starebbe parlando proprio di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, la coppia nata a Uomini e Donne nel maggio 2020. “Mi dispiace perché sono sempre stati due ragazzi molto discreti e hanno sempre portato avanti la loro storia senza troppo clamore. Auguro a entrambi il meglio perché se lo meritano”.

Dopo poco sarebbe arrivata, però, la smentita da parte della diretta interessata, Sara Shaimi. “Comunque menomale che c’è il gossip per sapere le cose” avrebbe scritto la ex tronista su sul profilo Instagram, ricordando a tutto il web di aver fatto la scelta giusta iniziando una vita insieme a Sonny al di fuori del programma. Insomma, un commento breve che però non lascerebbe dubbi. Per saperne di più non ci resta, quindi, che continuare a seguire la coppia su Instagram.