“Verrò ricoverata”: dopo la drastica scelta, annuncia ai fan che dovrà operarsi

Ha lasciato tutti senza parole annunciando che dovrà operarsi: il noto personaggio social non nasconde di avere paura.

“Nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva”: arriva inaspettata la confessione di una delle modelle italiane più famose ed ammirate. Dovrà operarsi e le ragioni l’hanno portata ad una decisione così drastica non sono affatto semplici.

L’intervento avrà luogo nella giornata di oggi, come ha spiegato lei stessa ai fan membri della sua newsletter: “Giovedì 8 dicembre 2022 verrò ricoverata per l’asportazione preventiva del tessuto mammario”, ha detto lasciando tutti senza parole.

Ha anche ammesso però di provare un certo timore all’idea di questa operazione: “Ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta”. La bellissima modella ha scelto quindi di farsi asportare seno ed ovaie per evitare il rischio di tumori. Lei è un volto molto noto nella moda, che vanta nel curriculum sfilate sulle passerelle più importanti del mondo.

Dovrà operarsi: la modella confessa paure e dubbi per la decisione presa

E’ Bianca Balti, splendida top model 38enne a dare agli ammiratori questa notizia di questo cambiamento così importante per il suo futuro. Un cambiamento che richiede una certa dose di coraggio, ma che ovviamente non esclude la paura: “Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che è arrivato il momento non ne ho voglia. Mi sento fragile”, ha detto con estrema sincerità.

“Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità”, ha aggiunto.

La Balti aveva già lasciato tutti di stucco in estate, quando aveva fatto sapere di aver congelato i propri ovociti per conservare la possibilità di avere un terzo figlio anche in assenza di un compagno. “L’idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurando di non aver alcun rimpianto in futuro”, ha detto affrontando uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni.

Ricorderete infatti che in un’intervista rilasciata lo scorso agosto a Vanity Fair, la modella aveva raccontato di aver vissuto una relazione sentimentale molto tossica e che quella decisione è dipesa proprio dalla sua volontà di poter diventare madre senza sentirsi vincolata ad un rapporto che la faceva soffrire. “Non so se farò questo figlio, se incontrerò un uomo che mi farà venire voglia di farlo, se lo vorrò fare da sola”, aveva detto ai microfoni della celebre testata.

In bocca al lupo a Bianca Balti per il suo intervento e per il suo avvenire.