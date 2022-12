Devi fare molta attenzione alla caldaia: se hai attivato questa funzione la tua bolletta sarà un incubo

Devi fare molta attenzione alla caldaia: se hai attivato questa funzione la tua bolletta sarà un vero incubo. Guarda un po’ qua.

L’inverno è ormai arrivato e le temperature sono scese drasticamente quasi in tutta Italia. Questo significa, quindi, che è arrivato anche il momento di accendere i riscaldamenti.

Ma attenzione, perché quest’anno come sappiamo sono state imposte alcune regole ed alcune limitazioni a causa del prezzo sempre crescente del gas. In particolare, dovresti assolutamente verificare se sulla tua caldaia hai attivato questa funzione. In tal caso la tua bolletta sarà un vero incubo.

Se, quindi, non vuoi ricevere brutte sorprese faresti bene a leggere il nostro articolo e scoprire tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Devi fare molta attenzione alla caldaia

Come abbiamo già ricordato all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, quest’anno bisognerà fare molta attenzione alla caldaia oppure potremmo ricevere delle bollette salatissime a causa dell’aumento del costo del gas. Ad ogni modo, grazie ad alcuni piccoli accorgimenti sarà possibile contenere la spesa risparmiando qualche soldo a fine mese.

In particolare, dopo aver ritardato l’accensione dei riscaldamenti in tutto il Paese, occorre ancora abbassare di un grado la temperatura del termostato. Inoltre, è bene cercare di ridurre le ore in cui si lasciano i caloriferi accesi. Ma non è tutto, perché ad esempio per cercare di aumentare il calore in casa è possibile mettere dei fogli di carta stagnola dietro al termosifone in modo da riflettere il calore.

Un’altra buona abitudine è quella di svolgere la manutenzione dei caloriferi e della caldaia prima di riavviare l’impianto in modo da assicurarsi che funzioni tutto alla perfezione. Se, però, vuoi essere sicuro al cento per cento di non ricevere brutte sorprese in bolletta devi verificare che sulla tua caldaia non sia attivata questa funzione.

Se hai attivato questa funzione la tua bolletta sarà un incubo

Per evitare spiacevoli sorprese in bolletta controlla subito se sulla tua caldaia è stata attivata questa particolare funzione. Non tutti lo sanno, ma c’è un tasto che può causarti non pochi guai. Sai già di che cosa stiamo parlando? Continua subito a leggere il nostro articolo e lo scoprirai.

Di fatto, alle volte è necessario usare il tasto reset, ma è bene anche sapere che così facendo si determina un maggior consumo di gas. Ecco perché questo tasto non dovrebbe essere schiacciato con leggerezza, ma solo quando serve davvero.

Al contrario, una funzione molto utile per risparmiare è quella che regola la temperatura dell’acqua che fuori esce dalla caldaia. Abbassandola leggermente si ridurranno anche i consumi e, quindi, la spesa finale. Lo sapevi? Di sicuro d’ora in poi ci farai più attenzione.