Gerry Scotti “avvelenato per la decisione di Mediaset”: il conduttore non l’ha presa affatto bene, ecco che cosa è successo.

Gerry Scotti è senza dubbi uno dei conduttori televisivi più amati dal grande pubblico. Simpatico, affabile e verace, ormai da decenni entra ogni giorno nelle case degli italiani intrattenendoli e tenendo loro compagnia con il suo solito sorriso ed i suoi modi di fare sempre amichevoli.

Dobbiamo proprio dirlo, ormai per tutti noi è come uno di famiglia! Nelle scorse settimane, però, ha fatto il giro del web e non solo una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Stando a quanto si è potuto apprendere online Gerry Scotti sarebbe “avvelenato per la decisione di Mediaset”. Sapete già che cosa è successo? Quando lo scoprirete non riuscirete di sicuro a crederci. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

Gerry Scotti “avvelenato per la decisione di Mediaset”

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, Gerry Scotti nelle scorse settimane si è mostrato “avvelenato per la decisione di Mediaset”. Il conduttore, infatti, non ha preso bene un scelta impostagli dai vertici dell’azienda. Ma sapete esattamente che cosa è successo?

In pratica, stando a quanto scrive DavideMaggio.it e come ha fra l’altro riportato anche Il Fatto Quotidiano, il celebre presentatore di Caduta Libera, il gioco a quiz che va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 18.45, ha reagito in malo modo dopo aver saputo che la sua trasmissione sarebbe stata sospesa e mandata soltanto in replica durante tutto il periodo dei Mondiali di calcio in Qatar, in onda sui canali Rai. Ma vediamo più nel dettaglio come ha reagito Scotti a questa dura decisione.

La reazione del conduttore

Dopo aver appreso la notizia che Caduta a Libera non sarebbe andata in onda se non in replica durante tutto il periodo dei Mondiali di calcio, il noto conduttore televisivo Gerry Scotti parrebbe aver reagito in modo piuttosto amareggiato.

“Il conduttore è piuttosto avvelenato per la decisione arrivata dai vertici Mediaset” ha scritto DavideMaggio.it. Il sito ha inoltre riportato una frecciatina che Gerry Scotti avrebbe lanciato a Mediaset nel corso di una puntata del programma. “C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo” ha commentato Scotti.

“Ad esempio potevano farlo anche quest’anno: Caduta Libera Mundial” ha detto il presentatore alludendo allo spin off della Ruota della Fortuna condotto da Mike Bongiorno nell’estate del 1994 in occasione dei Mondiali di calcio in America. “E infatti manderanno Una casa nella prateria” ha infine concluso il conduttore piccato.

Una decisione, quindi, molto difficile da mandare giù da parte dell’amatissimo Gerry Scotti che, però, anche durante le repliche continuerà a registrare le nuove puntate del programma che andranno in onda il prossimo anno.