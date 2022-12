Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano rivela il suo dramma: nessuno ne era a conoscenza. Ecco che cosa ha raccontato.

Il grande pubblico ha imparato a conoscerla soprattutto al fianco del padre Al Bano all’interno della trasmissione televisiva The Voice Senior. Siamo parlando ovviamente di Jasmine Carrisi, la figlia del noto cantante pugliese e della showgirl Loredana Lecciso.

Classe 2001, la bella Jasmine sembra oggi aver trovato la sua strada nella musica proprio come il padre, anche se in passato ha anche recitato interpretando diversi ruoli in alcuni film. Nonostante attualmente sia quindi molto apprezzata e seguita sia sui social che sul piccolo schermo, anche per la Carrisi non sono mancati alcuni momenti di difficoltà.

A tal proposito, in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi la cantante ha rivelato il suo dramma. Guardate un po’ qua che cosa ha detto. In pochi ne erano a conoscenza.

Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano rivela il suo dramma

Bella e di talento, oggi Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è una giovane di 21 anni molto apprezzata sia in televisione che sui social network. In passato, però, anche lei si è trovata a dover affrontare dei momenti di difficoltà.

Stando infatti a quanto ha raccontato al settimanale di Alfonso Signorini, Chi, la giovane ha dovuto vivere un vero e proprio dramma. Non tutti lo sanno, eppure quando era più piccola la cantante ha vissuto un periodo difficile a scuola. Ecco che cosa le è successo.

Nessuno ne era a conoscenza

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, in passato ha vissuto un vero e proprio dramma. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi la ragazza ha parlato degli anni di scuola, descrivendoli come un periodo per lei molto difficile. Sapete che cosa le è successo?

In pratica, anche lei come tantissimi altri studenti è stata derisa e bullizzata. “È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa” ha rivelato. “Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola per la situazione sentimentale dei miei genitori” ha spiegato Jasmine più nel dettaglio.

“Uno shock perché i miei fino a quel momento mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai ad odiare tutto. Sognavo, a fasi alterne, di sparire” ha infine concluso. Un racconto davvero difficile da digerire che ha procurato alla figlia di Al Bano non poca sofferenza, tanto che la giovane ha anche confessato di aver provato a tratti rabbia nei confronti dei suoi genitori che l’avevano in qualche modo messa in quella situazione. Ne eravate a conoscenza?