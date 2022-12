“Lo devo a te, mi hai dato la forza”: anche la famosa conduttrice è riconoscente a Maria De Filippi; le sue parole non sono passate inosservate.

Definirla conduttrice è errato e riduttivo: Maria De Filippi è una vera e propria colonna della nostra tv. Le sue trasmissioni sono la tre più amate e seguite in assoluto, da anni immancabili appuntamenti fissi per i telespettatori. Telespettatori che, probabilmente, non conoscono un retroscena che lega la De Filippi ad un altro volto importantissimo del nostro piccolo schermo.

A raccontarlo è stata proprio lei, sottolineando come Maria De Filippi abbia svolto un ruolo chiave agli inizi della sua carriera. “Se poi qui è andata bene, perché qui è andata molto bene”, lo devo proprio a quegli anni con te“, ha dichiarato la conduttrice. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

La famosa conduttrice a Maria De Filippi: “Mi hai dato la forza di essere me stessa”

“Tu mi hai dato la forza veramente di essere me stessa completamente. È vero, ogni volta che andavo in crisi era la prima a venire da me e a dirmi “ma ti rendi conto che tu vali? non essere così fragile… Grazie”. Con queste parole, una delle conduttrici più amate del nostro piccolo schermo ha mostrato la sua riconoscenza ad una collega altrettanto amata, Maria De Filippi. Due regine della tv, che si sono riunite e raccontate senza filtri, come sono abituate a fare. È successo tutto nell’ottobre del 2020, a Domenica In, e la conduttrice di cui stiamo parlando è proprio lei, la mitica Mara Venier.

La padrona di casa di Domenica In ha ospitato Maria De Filippi, per un’intervista intensa e super emozionante. Una chiacchierata tra amiche vere, più che una vera intervista ad un’ospite. Una chiacchierata durante la quale la De Filippi ha ripercorso la sua vita, tra carriera e vita privata, e si è parlato anche del periodo in cui le due regine della tv hanno lavorato insieme a Tu si que vales. Un periodo spensierato, fatto di tante risate e divertimento, ma non solo: “Quando lavori in un gruppo di persone dove c’è la stima, dove c’è il rispetto, anche le mie liti con Teo… Teo è la persona più buona del mondo. Tu ridevi come una matta, non ero abituata a vedere Maria così, io ero felice perché tu ti divertivi”, ha raccontato Mara. Che ha spiegato anche come si è comportata la De Filippi quando la Rai l’ha richiamata, offrendole Domenica In.

Mara Venier: “Non finirò mai di ringraziarti”

La conduttrice racconta di aver chiamato per prima proprio Maria, perché, se da un lato era felicissima di tornare in Rai in un programma che ama, dall’altro era preoccupata per la De Filippi, alla quale era super riconoscente. “Io ho pensato a te, ti ho chiamato alle 7,30, non ci ho dormito. Ho detto “Maria mi hanno offerto Domenica in, cosa devo fare?” e tu “fallo”, ha raccontato la Venier.

“Tu nei miei momenti difficili hai sempre avuto parole di incoraggiamento e mi hai sempre fatto riflettere sul fatto che io potessi valere ancora qualcosa. Io non finirò mai di ringraziarti”, conclude Mara. “Senza motivo Mara, senza motivo”, è la replica di Maria.