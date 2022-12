Devi riempire una pentola in questo modo e metterla in forno: basta faticare, se fai così vedrai che non ti stancherai, sarà semplicissimo

Il forno, soprattutto in inverno, è uno dei nostri elettrodomestici preferiti. Ci cuociamo qualsiasi cosa, dai primi ai dolci, dai rustici alle pizze. Proprio perché viene così sfruttato bisogna sempre prendersene cura per evitare che si rovini, su questo siamo tutti d’accordo. Riempi così una pentola e mettila in forno: basta faticare, diventa semplicissimo.

Se state pensando a qualche strana ricetta siete in errore, non è di questo che vogliamo parlare oggi. Ciò che andiamo a suggerirvi è un metodo che vi permetterà davvero di risparmiare tempo, prodotti e fatica quando dobbiamo avere a che fare con questo elettrodomestico. Un trucco poco conosciuto ma super efficace che ci semplifica di certo la vita, come funziona.

Metti una pentola riempita così nel forno: ti semplifica la vita, basta faticare

Veniamo al dunque e cerchiamo di capire nello specifico di che stiamo parlando. Di sicuro anche a voi è capitato di starvene a strofinare a lungo, usando litri di detersivi, per far tornare a brillare il forno. Come abbiamo detto ci cuciniamo di tutto, quindi non sorprende che vi si incrostino ingredienti, schizzi, grasso, ma anche che si incollino all’interno puzze e cattivi odori di ogni genere.

Siete stanchi, però, di dover sempre fare una faticaccia per pulirlo? Bene, allora dovete assolutamente provare questo metodo furbissimo: basta usare una pentola e riempirla in questo modo, lo avreste mai immaginato?

Vediamo subito come procedere. Per prima cosa assicuriamoci di scegliere una pentola interamente d’acciaio in modo che possa andare in forno. Non dovrà avere manici in plastica, gomma e vari, facciamo attenzione. Procediamo quindi a riempirla di acqua per tre quarti.

Aggiungiamo aceto quanto basta per arrivare a poche dita dal bordo, dovrebbe bastarne un bicchiere, un bicchiere e mezzo. Tagliamo poi un limone a fette e immergiamo nell’acqua. A questo punto ciò che dobbiamo fare è infornare la pentola e accendere a circa 100 gradi. Lasciamo la pentola all’interno per una decina di minuti, massimo un quarto d’ora.

Trascorso questo lasso di tempo spegniamo il forno e senza scottarci tiriamo fuori la pentola e svuotiamola. Lasciamo intiepidire il forno per qualche minuto e poi muniamoci di spugnetta e detergente per i piatti. Ne basterà un goccio.

Insaponiamo l’interno del forno: vedrete che incrostazioni e sporco verranno via senza fatica grazie all’aceto e al limone che hanno creato una condensa all’interno dell’elettrodomestico. Ripuliamo il tutto con un canovaccio in microfibra umido e asciughiamo. Addio sporco e cattivi odori in men che non si dica, senza fatica e senza spendere una fortuna!