Tensione altissima nel fine settimana: la fortuna volterà le spalle a questo segno che attraverserà un brutto periodo

Questo segno zodiacale vivrà un brutto periodo: nel fine settimana la fortuna gli volterà completamente le spalle, cosa accadrà.

Pensavamo che il mese di Dicembre sarebbe stato decisamente migliore rispetto agli scorsi e che sarebbe riuscito a regalare un po’ di gioia e serenità a tutti i segni, ma forse ci sbagliavamo di grosso. Dopo questo segno che vivrà un momento parecchio difficile, soprattutto dal punto di vista economico, non possiamo non parlarvi di quest’altro che attraverserà un brutto periodo.

Seppure manchino ancora diversi giorni all’inizio di questo weekend, le previsioni ci fanno chiaramente comprendere che non tutti i segni zodiacali vivranno dei giorni felici. Uno in particolare, infatti, sembrerebbe che non verrà per nulla preso in considerazione dalla fortuna. E che, addirittura, quest’ultima gli volterà le spalle! Davvero clamoroso, non c’è che dire!

Molto probabilmente, chi è nato sotto questa stella pensava che il fine settimana sarebbe stato diverso dai giorni precedenti. E che gli avrebbe portato tanta serenità. Forse, però, non avrebbe mai immaginato che le previsioni dicono tutt’altro. A quanto pare, infatti, questo segno vivrà un brutto periodo sotto qualsiasi punto di vista. A partire dall’amore, che gli darà non pochi problemi, fino al lavoro e all’aspetto economico, non c’è nulla che vada in suo favore.

Questo segno zodiacale vivrà un brutto periodo: spiacevolissima notizia

Chi è nato sotto questa stella era pronto a viversi un weekend all’insegna del divertimento, degli amici e dell’amore, ma non si sarebbe mai aspettato che la fortuna gli avrebbe dato il ben servito. Le previsioni di Sabato e Domenica, infatti, ci dicono che questo segno attraverserà un brutto periodo. E che, purtroppo, dovrà fare i conti con una Dea Bendata che non sarà affatto dalla sua parte. Si, avete letto proprio bene: nonostante le grosse aspettative che avevate per il prossimo weekend, questi giorni non saranno affatto facili per voi.

Conoscete qualcuno che appartiene al segno della Bilancia? Se sì, ditegli che nei prossimi giorni sarà in difficoltà. Il weekend, infatti, sembrerebbe essere pronto a metterlo a dura prova. E, addirittura, a sfidare la sua pazienza. La settimana lavorativa, infatti, non si concluderà nei migliori dei modi. E Sabato e Domenica saranno altrettanto disastrosi. A contribuire a questo nervosismo, infatti, ci saranno alcune tensioni ed incomprensioni che gli daranno parecchio filo da torcere.

Cari amici del Bilancia, non sarete voi i fortunati del mese! A differenza di questo segno, che sarà inondato di soldi, voi dovrete faticare parecchio per ritrovare la vostra serenità. Siamo certi che arriverà – d’altra parte si suol dire che chi la dura, la vince – ma nel frattempo dovrete stare un bel po’ sulle spine.

Tenete duro, cari amici del Bilancia! Sappiate che non tutti i mali vengono per nuocere. Chissà, magari questo brutto momento vi sta preparando a qualcosa di molto più bello.