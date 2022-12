Il Cancro non attraverserà un bel periodo, ma questo segno sarà baciato dalla fortuna: cascata di soldi in arrivo

Il Cancro non attraverserà un bel periodo, ma questo segno sarà letteralmente baciato dalla fortuna: cascata di soldi in arrivo per lui.

Seppure sia iniziato da pochissimi giorni, sono davvero tantissime quelle persone che non vedono l’ora di sapere come si evolverà il mese di Dicembre. A tal proposito, le previsioni ci dicono che la maggior parte dei segni zodiacali godrà di un benessere assoluto, che riguarderà tutti i punti di vista. Se da una parte, però, c’è chi sarà super fortunato e riceverà una montagna di soldi, dall’altra c’è chi, purtroppo, non può cantare vittoria e dovrà ‘soffrire’ parecchio. È il caso, ad esempio, del Cancro, che non attraverserà un bel periodo.

Sembrava che per il Cancro le cose stessero andando per il meglio e che, finalmente, potesse tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo per nulla fortunato, ma adesso sembrerebbe che stiano di nuovo cambiando le carte in tavola. Stando a quanto si apprende dalle previsioni del mese, infatti, sembrerebbe che coloro che sono nati sotto questa stella vivranno un momento davvero difficile, che li metterà non poco in crisi.

Il Cancro, quindi, non sarà affatto tra quei segni che verrà baciato dalla fortuna e che dovrà faticare parecchio per arrivare a fine mese. Dalla parte opposta alla sua, però, ce n’è un altro che guadagnerà una montagna di soldi. Di quale parliamo? Scopriamolo!

Il Cancro non attraverserà un bel periodo, ma quest’altro segno riceverà una barca di soldi

Alla fine è sempre così: c’è chi ride e c’è chi piange! Se da una parte, infatti, il Cancro non attraverserà un bel periodo sotto tutti i punti di vista, dall’altra c’è chi godrà dell’influsso delle stelle e verrà letteralmente baciato dalla fortuna. Sono queste le previsioni della settimana prossima e che, da come si può chiaramente comprendere, non accontentano proprio tutti.

Questa seconda settimana di Dicembre, purtroppo, non è affatto come tutti credevano che sarebbe stata. Il Cancro, infatti, vivrà sette giorni parecchio intensi, fatti di discussioni, problemi a lavoro e troppe spese da pagare. Sicuramente ne riuscirà ad uscire, ne siamo certi, ma nel frattempo dovrà darsi qualche pizzico in più sulla pancia. Se da una parte, però, c’è chi soffre, dall’altra parte chi è gode? Beh, parliamo proprio di questo segno: il Leone! Per chi è nato sotto questa stella, infatti, sarà una settimana decisione ‘top’. Le stelle gli sorrideranno sotto tutti i punti di vista e lui potrà godersi un periodo pre-natalizio decisamente indimenticabile.

Cari amici del Leone, quindi, il lavoro andrà a gonfie vele e le vostre entrate economiche saranno alle stelle. L’amore sarà decisamente al top e il vostro rapporto di coppia vivrà un momento talmente intenso che vi farà ricordare i tempi belli di una volta. Con la famiglia, inoltre, andrà tutto bene e non ci sarà nessuna discussione a minare l’equilibrio. Infine, anche la salute sarà decisamente dalla vostra parte.

Siete contenti, cari amici del Leone?