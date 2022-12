Se sottovaluti questo dettaglio il tuo ragù sarà un vero disastro! Errore insospettabile

Se sottovaluti questo dettaglio il tuo ragù sarà un vero disastro: l’errore insospettabile che quasi tutti commettono. Di cosa si tratta.

Cosa c’è di meglio che gustare un buon ragù? Con l’arrivo delle feste e non solo questa sarà senza dubbi una delle preparazioni più gettonate.

Perfetto per fare le lasagne o per condire qualsiasi altro tipo di pasta, il ragù è il piatto della famiglia per eccellenza. Se, però, anche tu non presti abbastanza attenzione a questo dettaglio ben preciso il risultato finale sarà un vero disastro! Ecco finalmente svelato qual è l’errore insospettabile che quasi tutti commettono. Scopriamo subito di che cosa si tratta.

Se sottovaluti questo dettaglio il tuo ragù sarà un vero disastro: l’errore da evitare

Quando prepariamo il ragù bisogna sempre fare attenzione ad alcuni dettagli ben precisi, altrimenti potremmo pregiudicare la buona riuscita del piatto. In particolare, per ottenere un risultato finale soddisfacente, dovresti curare alla perfezione questi particolari:

la scelta della carne: le materie prime devono essere di qualità. Inoltre, per fare il classico ragù alla bolognesi devi assolutamente usare carne trita di manzo e di maiale in parti uguali e di un taglio non troppo magro. In caso di dubbi, chiedi consiglio al tuo macellaio di fiducia;

il soffritto: per prima cosa bisogna sempre preparare un soffritto semplice semplice fatto con sedano, carota e cipolla;

la sequenza degli ingredienti: al contrario di quanto si possa pensare, gli ingredienti non vanno messi in pentola in maniera casuale, ma con ordine preciso. Una volta unita la carne alle verdure, successivamente si dovrà sfumare con il vino, aggiungere il pomodoro e salare soltanto a fine cottura;

i tempi di cottura: quando si prepara il ragù è importante non avere fretta. Si tratta, come sappiamo, di una cottura lenta che richiede almeno 3 ore di tempo.

Il particolare insospettabile

Al di là dei dettagli sopra elencati a cui è bene prestare attenzione quando si prepara un buon ragù, c’è poi un errore insospettabile che non bisognerebbe mai commettere se si vuole portare in tavola un vero capolavoro di gusto. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Continua subito a leggere il nostro articolo e lo scoprirai.

Forse potrà sembrare un passaggio banale, ma in realtà sono in tanti a trascurarlo commettendo così un grave errore. Di fatto, quando si prepara il ragù non bisognerebbe mai cuocere carne e verdure insieme. Questo perché il soffritto deve rosolare a fiamma dolce, mentre la carne inizialmente deve andare a fuoco vivace.

Quando, poi, le due componenti avranno raggiunto il giusto livello di cottura potranno essere unite in una sola pentola e continuare a cuocere insieme dolcemente. Lo sapevi? Di sicuro d’ora in poi ci farai più attenzione. In questo modo, il risultato finale sarà a dir poco eccezionale.