Diplomati e laureati possono già fare domande per questi posti di lavoro: ecco dove

Quali sono i concorsi in programma per i posti di lavoro destinati a coloro che possiedono un diploma o una laurea.

La ricerca del lavoro è qualcosa con cui, prima o poi nella vita, la stragrande maggioranza delle persone deve fare i conti. Si può dire che spesso essa stessa diventi un “lavoro”, dal momento che non è semplice star dietro a tutte le nuove leggi al riguardo. Soprattutto nel caso in cui si aspiri al posto fisso presso la Pubblica Amministrazione, non sono pochi gli step da affrontare, a cominciare da quello burocratico.

Ogni giorno giungono notizie di decine di concorsi, norme e aggiornamenti vari a cui dover prestare attenzione se non si vuole perdere un’occasione che potrebbe rivelarsi quella giusta. Purtroppo, la mancanza di stabilità lavorativa continua ad essere una delle più grandi piaghe della nostra società e nei mesi scorsi il tema è tornato prepotentemente alla ribalta, con una miriade di polemiche sulla diffusa sproporzione tra prestazioni e stipendi.

Da sempre, infatti, l’impiego pubblico viene visto come un’autentica ‘Panacea di tutti i mali’, e sono molti coloro che tentano questa strada. Una strada fatta di domande e concorsi a cui partecipare, dei quali si ha notizia grazie alla pubblicazione di bandi sulla Gazzetta Ufficiale. Proprio in questo periodo ci sono ben 10 Province a cui è possibile inoltrare la domanda per i diplomati e i laureati. Vediamo quali sono i bandi in scadenza e dove.

Posti di lavoro, l’elenco delle Province a cui fare domanda e le relative scadenze

Lo scorso 11 novembre sono stati pubblicati sulla G. U. n. 89 i bandi delle Province di Frosinone, Lucca e Lecco. la cui scadenza per presentare domanda è fissata ad oggi 11 dicembre.

Per quanto riguarda Frosinone, le figure ricercate, tramite CV e colloquio, sono 2 funzionari tecnici e 2 amministrativi cat. D . La prospettiva di assunzione è part-time (18 ore a settimana) e a tempo determinato (12 mesi) per entrambe le tipologie. C’è comunque la possibilità di una proroga di altri 12 mesi.

e . La prospettiva di assunzione è part-time (18 ore a settimana) e a tempo determinato (12 mesi) per entrambe le tipologie. C’è comunque la possibilità di una proroga di altri 12 mesi. Per Lucca, invece, si ricercano 5 specialisti in attività tecniche e progettuali cat. D a tempo indeterminato.

cat. D a tempo indeterminato. Lecco mette a disposizione 3 posti, per esami, come agenti di polizia provinciale (1 posto riservato ai volontari militari) e 2 istruttori tecnici. In tutti i casi, la Categoria è C1.

Sulla G.U. n.91, i bandi scadono il 18 dicembre. Ecco quali sono:

la Provincia di Padova ricerca 1 istruttore informatico e 3 tecnici (tutti di cat. C1), 1 istruttore direttivo informatico e 2 amministrativi (tutti cat. D1);

il concorso per esami alla Provincia di Cremona, invece, ricerca 14 operatori del mercato del lavoro (cat. C);

quella di Monza e della Brianza, 4 istruttori direttivi tecnici (cat. D1), mentre 1 posto è riservato ai volontari delle FF.AA;

la Provincia del Verbano, in Piemonte, seleziona 2 esperti tecnici e 2 istruttori amministrativi (cat. C) per posti a tempo pieno e determinato (15 mesi con possibilità di proroga per le attività del PNRR.

I concorsi che scadono a gennaio

Gli estratti sul numero 93 della G.U. riguardano le Province di Bergamo e Treviso. e la scadenza è fissata al 2 gennaio. Le figure richieste da Bergamo, a tempo pieno e indeterminato, sono 3 istruttori tecnici (cat. C), tra cui 1 posto per i volontari militari. Treviso, invece, seleziona 2 tecnici di cui: 1 responsabile di cat. D per 36 mesi e 1 istruttore di cat. C per 12 mesi. In entrambi i casi, a tempo pieno.

Sulla Gazzetta n. 95 del 2 dicembre, sono pubblicati il bando della Provincia di Mantova e quello della Provincia di Lecco che scadono il 2 gennaio.

Mantova seleziona 27 diplomati a tempo indeterminato per le sedi locali dei Centri per l’Impiego;

seleziona per le sedi locali dei Centri per l’Impiego; Lecco mette a disposizione, per esami, 5 posti a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo-contabile (cat. D1).

Tutte le info tecniche sui concorsi sono consultabili sul bando integrale di proprio interesse.

Sono queste le 10 Province dove inoltrare domanda: nel caso in cui decidiate di tentare, vi facciamo il nostro in bocca al lupo.