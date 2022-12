Floriana Secondi racconta a tutti il suo dramma, confessione shock: una rivelazione che mette i brividi!

Recentemente, Floriana Secondi ha raccontato a tutti il suo incredibile dramma: confessione shock che mette davvero i brividi.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei! Parliamo di Floriana Secondi, spumeggiante romana che ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo poco meno di 20 anni fa. Era esattamente il 2003 quando la giovane donna partecipava alla terza edizione del Grande Fratello e conquistava tutti per la sua simpatia, riuscendosi ad aggiudicare addirittura il titolo di vincitrice.

Saranno trascorsi anche quasi 20 anni dal suo esordio, eppure in tutti questi anni Floriana Secondi ha continuato ad essere un amato volto della tv nostrana. Sarà per via della sua schiettezza e per la sua capacità di saper dire le cose in faccia senza troppi di giri di parole o per la sua battuta sempre pronta, l’ex vincitrice del Grande Fratello è sempre riuscita a lasciare il segno ovunque andava. Pensate, è riuscito a farlo anche quando, qualche mese fa, ha preso parte a L’Isola dei Famosi!

Così come Jasmine Carrisi, però, anche Floriana Secondi nasconde un passato decisamente turbolento. Nel corso di una sua recentissima intervista a Le Belve, infatti, l’amato volto della tv ha raccontato a tutti il suo dramma, lasciandosi andare ad una confessione che mette davvero i brividi.

Floriana Secondi racconta il suo dramma: confessione da brividi

È proprio nel corso di una sua recentissima intervista a Le Belve che Floriana Secondi ha rispolverato il passato, raccontando quello che ha dovuto sopportare quando era solo una bambina. A Francesca Fagnani, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha raccontato di essere stata portata via da sua madre da piccolina. E di essere cresciuta poi in un orfanotrofio. Una confessione davvero da brividi, quindi, che fa chiaramente comprendere l’incubo che la spumeggiata Floriana ha vissuto quando il suo unico pensiero sarebbe dovuto essere solo giocare con le bambole.

Nata da una madre, all’epoca quindicenne, che col passare del tempo ha avuto problemi di tossicodipendenza, alla padrona di casa del programma di Rai Due, Floriana Secondi ha raccontato il suo dramma. Ha, infatti, spiegato di avere avuto per tanti anni dei brutti ricordi di cose che le sono successe, ma di cui nessuno gliene ha mai dato conferma. “Lo dicevo a mia nonna, ma lei diceva che non era mai accaduto nulla”, ha iniziato a raccontare. Spiegando, inoltre, di essersi rivolta ad un’assistente sociale e di aver scoperto finalmente la verità.

Il racconto che Floriana Secondi fa del suo passato, vi assicuriamo, è davvero minuzioso e ricco di dettagli decisamente da brividi. “Ho preso tante botte. Ho dei segni addosso di sigarette spente. Per tanti anni, ho avuto una forma di mutismo”, ha raccontato l’ex gieffina. Insomma, il suo passato non è stato affatto rose e fiori. E questo, molto probabilmente, fa capire anche il motivo del suo forte carattere.

Immaginavate una storia del genere?