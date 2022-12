C’è chi ha i piedi ben piantati per terra e chi invece ama fantasticare: non si arrendono mai, questi segni zodiacali sono dei sognatori

La vita può essere difficile, i momenti di difficoltà non mancano mai, così come grandi gioie e dolori. Ognuno di noi compiete delle scelte, lavorative e familiari, ha dei piani, dei progetti, che si sviluppano e realizzano a seconda delle possibilità e capacità personali. Alcuni di noi hanno i piedi sempre ben piantati a terra, altri amano fantasticare. Hanno tanti obbiettivi e non si arrendono mai: questi segni zodiacali sono dei grandi sognatori.

In passato abbiamo parlato di segni generosi, di quelli che difficilmente perdonano, proprio perché ognuno di noi è diverso e unico e ha un proprio modo di affrontare la vita. Oggi vogliamo dedicarci ai nati sotto queste particolari costellazioni e alla loro capacità di continuare a portare con loro un pizzico di magia anche da adulti: non si arrendono mai, sono dei sognatori!

Sono dei grandi sognatori: questi segni zodiacali non si arrendono mai

Molti pensano che “sognare ad occhi aperti” possa essere una caratteristica negativa, come se ci impedisse di riconoscere, comprendere e accettare la realtà. Non è così, non per questi segni zodiacali. Loro sono consapevoli di chi siano, dove stiano andando ed è proprio questa loro fervida immaginazione, questi sogni indistruttibili, a fornire la spinta per non arrendersi mai.

La nostra lista non può iniziare che col Cancro. Sensibile, appassionato, empatico, capace di vedere e percepire sfumature e sentimenti di ogni persona con cui entra in contatto. Può apparire un po’ caotico e confusionario, a volte, disordinato, ma quando si pone un obbiettivo, un sogno, lo insegue fino a raggiungerlo senza mai arrendersi.

Passiamo alla Vergine. Questo segno è un perfetto esempio della capacità di unire concretezza e fantasia. Sa tenere i piedi per terra, ma ciò non significa che non ami rischiare per inseguire ciò che desidera. Più che sogni, preferisce vedere ciò che brama come “obbiettivi” e lavora duramente e con tutte le armi a sua disposizione per riuscire a raggiungere la meta.

Infine, troviamo i Pesci. Si tratta di un segno dalle spiccate doti artistiche, anime antiche e dotate di grande magnetismo, capaci di flussi di pensieri e di idee davvero straordinari. Sanno fare molte cose insieme, sanno valutare le scelte immaginando i risultati e le conseguenze, sanno trasformare qualcosa di astratto in concretezza. Per questo anche il sogno più assurdo e all’apparenza irraggiungibile, nelle loro mani, diventa possibile. Sono davvero segni straordinari che non si arrendono mai e riescono a restare un po’ bambini anche quando diventano grandi. C’è proprio da ammirarli, non trovate?