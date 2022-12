Sono questi i comportamenti delle persone più intelligenti: se ti ci rivedi, hai una marcia in più

Come sono davvero le persone più intelligenti, cosa fanno e come pensano: questi ed altri dettagli sulle loro caratteristiche principali.

Ogni essere umano, sin dalla nascita, è dotato di un quoziente intellettivo che gli permette di imparare ciò che gli serve per il percorso evolutivo e di rapportarsi con i propri simili. Sebbene ancora oggi non esista una definizione univoca dell’intelligenza da parte della comunità scientifica, ciò che la identifica al meglio è sicuramente la capacità di applicare comportamenti adattivi in un determinato ambiente.

Esistono vari tipi di intelligenza: quella emotiva, quella logico-razionale, quella intuitiva, quella sociale… Insomma, non è possibile circoscrivere ad un solo ambito questa caratteristica che la tradizione vuole generalmente attribuibile alle specie animali, ma che oggi si sta cercando di ricreare artificialmente anche nelle macchine.

Tra gli esseri umani, ci sarebbero poi alcuni con un quoziente intellettivo superiore alla media, ma di chi si tratta? Cosa distingue una persona dalle altre in quanto ad intelligenza? Sull’argomento, tanto si è detto e tanto si è scritto e, ovviamente, ci sono pareri anche discordanti. E’ interessante quanto esposto al riguardo sulla pagina TikTok di psicologia hedepyit. In un video, viene spiegato quali sono i comportamenti tipici di coloro che sono maggiormente intelligenti. Curioso di scoprire se fai parte anche tu di questo gruppo?

Le persone più intelligenti fanno queste cose: ci sei anche tu?

Il video postato dal summenzionato account TikTok spiega in poche, chiare e semplici parole ciò che contraddistingue chi ha una mente superiore alla media. Innanzitutto, le persone dotate di un’intelligenza superiore alla media sono paradossalmente le più insicure. Sebbene possa sembrare astrusa come teoria, si tratta in realtà di una verità piuttosto consolidata. Ciò si spiega col fatto che sono consapevoli più delle altre dei propri limiti. Si tratta di persone animate da una notevole curiosità e sempre aperte a mettersi alla prova misurandosi con nuove esperienze.

Altro aspetto da sottolineare è che apprezzano molto la solitudine: amano trascorrere del tempo con sé stesse perché solitamente i rapporti sociali non riescono a farle sentire pienamente soddisfatte. Hanno la tendenza a pianificare i loro comportamenti e ad avere un buon controllo delle proprie emozioni. Non parlano mai a vanvera ma solo dopo aver ragionato sulle cose e, in base a quanto scoperto da alcuni studi al riguardo, trovano molto divertente il black humor.

Infine, chi è più intelligente riesce a fare una cosa che non è affatto scontata ovvero trarre utili lezioni di vita dai propri sbagli. Converrete che questa è forse una delle doti più rare nell’essere umano, che per natura è portato a ripetere svariate volte gli stessi errori.

Allora, che ve ne pare di questa spiegazione? In quali di questi comportamenti vi siete rispecchiati?