“Sono stata fortissima per 3 mesi ma…”: viene fuori il dolore tremendo di Wilma Goich al GF Vip, la concorrente si sfoga in lacrime.

Wilma Goich è un’artista amatissima con una carriera alle spalle immensa. Oggi è una concorrente del GF Vip e si sta facendo molto notare. Da quando è entrata nella casa, a settembre, più volte è stata al centro dell’attenzione. Diverse volte, infatti, ha discusso con alcune concorrenti e in puntata si è affrontato l’argomento. Nelle ultime settimane ha fatto tanto parlare il suo rapporto con Daniele Dal Moro.

La cantante ha ammesso pubblicamente e apertamente di provare qualcosa per il giovane. Ha fatto sapere che non sentire delle sensazioni così forti da diverso tempo. Pensava di essere ricambiata in tutto e per tutto ma il concorrente dopo aver saputo la verità dei suoi sentimenti ha messo in chiaro il loro rapporto. Daniele ha spiegato in puntata che il loro è un legame speciale senza aggiungere altro. Durante la notte le ha poi fatto capire che non può esserci nulla tra di loro ma soltanto una bellissima amicizia.

Wilma in questi ultimi giorni si è data da fare insieme agli altri per preparare degli spettacoli ma ad un certo punto ha avuto un crollo. L’arrivo del Natale ha acceso una forte malinconia nella concorrente e si è lasciata andare ad uno sfogo in cui ha raccontato il dolore che ha provato e che prova.

“Sono stata fortissima per 3 mesi ma…”: Wilma Goich ha portato fuori al GF Vip il dolore che porta da tempo con sè

Negli ultimi giorni Wilma Goich ha avuto un crollo al GF Vip. L’arrivo delle feste Natalizie ha aperto in lei una ferita profonda e la concorrente si è lasciata andare ad uno sfogo. Prima ha parlato con alcuni concorrenti e successivamente, da parte, si è sfogata con Daniele Dal Moro. Con lui ha stretto un legame molto speciale. Ha spiegato di essere stata fortissima in questi tre mesi, di aver resistito ma con la musica di Natale è davvero difficile.

Wilma ha parlato del dolore che ha provato e che sente per la scomparsa della figlia: “È dura, ti assicuro che è dura. Io ho detto: ‘Sono stata fortissima per 3 mesi’ ma oggi è stata dura”, ha confessato. Non voleva farsi vedere dal nipote in un momento di sconforto ma è stato inevitabile per la concorrente dopo 3 mesi in cui ha cercato di essere forte sempre.

Daniele ha cercato di confortarla al meglio. Le ha detto che quei dolori anche se passa molto tempo sono sempre uguali. Spiega che si arrabbia per il fatto che lui non riesca a piangere: “Io dopo tanti anni ho imparato a soffrire senza lacrime, ma non cambia niente”. Wilma ha avuto un crollo, la scomparsa di sua figlia è un dolore fortissimo e l’aria di Natale ha aperto ancora di più la ferita.