Anche tu hai già fatto l’albero di Natale? Allora devi assolutamente sapere questo

Il ponte dell’Immacolata per molte famiglie italiane è il momento giusto per fare l’albero di Natale. Una delle decorazioni natalizie più amate da grandi e piccini.

Negli ultimi anni, in realtà, questa abitudine ha iniziato ad essere messa in pratica già a partire dalle ultime settimane del mese di novembre, ma per la maggior parte di noi è l’8 dicembre il giorno giusto per riscaldare la casa con la magica atmosfera di Natale.

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quest’oggi andremo a svelarti un dettaglio che in pochi conoscono a proposito dell’albero di Natale.

In molti di sicuro avranno già fatto l’albero di Natale, una delle decorazioni più amate da grandi e piccini. Ciò che, però, di sicuro in pochi sanno è che dietro a questa usanza si nasconde un dettaglio sbalorditivo. A tal proposito, sai com’è nata l’abitudine di decorare l’albero con le palline rosse? Quando lo scoprirai non riuscirai proprio a crederci.

In pratica, i primi alberi natalizi erano decorati con delle mele rosse. Una scelta puramente estetica dato che questo colore acceso e vivace spiccava in maniera evidente con i rami e le foglie verdi dell’albero. Ed è proprio per questo motivo che il verde del pino ed il rosso delle mele sono diventati i colori natalizi per eccellenza. Lo sapevi?

Ma non finisce qua, perché secondo la tradizione cristiana questi simboli avrebbero un chiaro richiamo alla Bibbia, in particolare all’albero della conoscenza dell’Eden e alla mela di Adamo ed Eva. Anticamente, infatti, il 24 di dicembre si celebrava il giorno di Adamo ed Eva. Ancora oggi, inoltre, alcune culture amano decorare l’albero di Natale con le mele rosse o con le mele caramellate ed infiocchettate. Per esempio, in Alto Adige questa usanza è tuttora molto diffusa.

Nella maggior parte dei casi, però, tale tradizione è stata sostituita da quella delle palline colorate, non soltanto rosse, ma anche argento, d’oro, blu, rosa e chi più ne ha più ne metta, a seconda dei propri gusti e dell’arredamento di casa. Incredibile, non è vero?