Per avere un profumo intenso in ogni stanza della tua casa devi fare questo dopo aver lavato il pavimento

Per un profumo intenso in ogni spazio della tua casa devi fare questo dopo aver lavato i pavimenti: resterai a bocca aperta!

Lavare i pavimenti è una delle faccende domestiche alle quali ci dedichiamo almeno un paio di volta durante la settimana. Dopo aver rassettato casa, tolto la polvere, pulito sulle superfici quali mobili, vetri, specchi et similia, e dopo aver passato l’aspirapolvere per raccogliere tutti i residui di sporco, si passa a lavare i pavimenti. Riempiamo il nostro secchio, aggiungiamo il detersivo che ci promette di lasciare pavimenti puliti e profumati et voilà, il gioco è fatto. O almeno crediamo che sia così.

Dopo un’intera giornata dedicata alle pulizie di casa la cosa che più ci fa sentire appagati è quella di sentire il buon odore che permane in tutte le stanze. Ma ahimè, nonostante le fatiche non sempre questo risultato viene raggiunto. Sarà in particolare perché i prodotti che utilizziamo non rispettano la promessa fatta e non è vero che lasciano un buon profumo a lungo in tutta casa. Come fare per rimediare? Un metodo in realtà c’è e voglio svelartelo subito! Ti basterà conoscere questo semplicissimo trucco per risolvere il problema: ecco cosa devi fare dopo aver lavato i pavimenti! Sentirai un intenso profumo spargersi in tutta casa in poche mosse.

Un profumo intenso in tutta casa: il segreto è tutto qui, fallo dopo aver lavato i pavimenti ed hai risolto!

Anche tu sei stufa di provvedere all’acquisto di detergenti che promettono di profumare a lungo casa e che poi alla fine si rivelano deludenti? E’ ora di passare al piano B! Basta acquistare prodotti talvolta anche costosi che non adempiono al lavoro che promettono di svolgere. Ho qui un trucco geniale che ti permetterà di ottenere un gradevole profumo in tutta casa e di farlo permanere a lungo. Il trucco è farlo dopo aver lavato i pavimenti di tutta casa: noterai che incredibile differenza! Tutti ti chiederanno quale sia il tuo segreto!

No, nessun profumatore per ambienti in giro per casa. Nessun detergente chimico o fai da te. Il rimedio che ti sto per proporre è molto più semplice di quello che pensi ma ti regalerà un risultato a dir poco stupefacente! Quanti hanno i tappeti in giro per casa? Nel salone, in cucina, nelle camere da letto e nel bagno di casa. I tappeti sono un complemento d’arredo che ci permette di abbellire casa. Ma forse non hai mai pensato di utilizzarli in questo modo! Dopo aver lavato i pavimenti, ci basterà posizionare al loro posto i tappeti. Riempiamo a questo punto una bottiglina spray con acqua e qualche goccia di olio essenziale diluito al suo interno. Ora, non ci resta che spruzzare la soluzione ottenuta sui tappeti di tutta casa.

Et voilà, ecco che in pochi istanti si sarà sprigionato un profumo unico! Non potrai più fare a meno di questo incredibile trucco.