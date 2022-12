Striscia la notizia, Francesca Manzini è stata operata: il video prima dell’intervento fa il boom di like

Striscia la Notizia, Francesca Manzini si è sottoposta ad un intervento chirurgico: il video prima dell’operazione fa il boom di like

Nonostante la conduzione occasionale del programma di Antonio Ricci, Francesca Manzini è di sicuro stata un volto che ha riscosso enorme apprezzamento da parte del pubblico a Striscia la Notizia. La nota imitatrice è nota in particolare per essere una conduttrice prima di tutto radiofonica. La sua ‘storia’ come personaggio televisivo inizia tempi addietro, precisamente nel 2009.

E’ in un programma Rai che Francesca Manzini fa il suo debutto e da lì non si è più fermata. Ha scommesso su se stessa, sul raggiungimento di una sua indipendenza e da sempre si pone dalla parte di tutte le donne che vogliono ottenere un posto in questo mondo. La sua verve ironica la rende un personaggio amatissimo anche sul piccolo schermo. Sui social è seguitissima e con i suoi contenuti raccoglie sempre un altissimo numero di like e commenti. Fra questi parliamo di un post che la comica ha condiviso qualche giorno fa.

Francesca Manzini si è operata: con un video sui social fa il boom di like

Ironica sempre, anche nelle situazioni che appaiono più difficili. La bella conduttrice radiofonica si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico a causa di un’ernia che ha dovuto rimuovere. Con un video postato sui social poco prima dell’operazione, Francesca Manzini ha raccolto un boom di like! Il motivo? Le sue imitazioni catturano sempre l’attenzione! E nemmeno i medici hanno potuto resistere, avendola lì di persona le hanno chiesto un’imitazione. E così, Francesca Manzini ha deciso di accontentarli!

E così dal suo profilo Instagram ha condiviso il video nel quale si mostra intenta a fare le due imitazioni. Nota in particolare per l’imitazione di Ilary Blasi e Mara Venier, non ha potuto esimersi da questa ‘esibizione’! “Ieri, eccezionalmente, sono stata operata dal grandissimo Dottor Brogna. Ha tolto l’ernia a me da addormentata, con la differenza che pochi secondi prima, mi hanno chiesto le imitazioni compresa quella del dottore. Ed io li ho accontentati”, ha scritto nella didascalia del suo post.

Immediatamente il video pubblicato ha riscosso un enorme successo riuscendo così a collezionare like e commenti di pronta guarigione!