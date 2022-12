Jasmine Carrisi, cosa penserà papà Al Bano? Ormai ha già fatto tutto: “Ci sono cascata…”

Jasmine Carrisi, cosa penserà adesso papà Al Bano? Ormai la cantante ha già fatto tutto: “Ci sono cascata…”.

Jasmine Carrisi negli ultimi anni è approdata nel mondo della musica, seguendo le orme di papà Al bano. La giovanissima artista ha pubblicato diversi singoli che hanno avuto un grande successo, come Calamite. Una canzone che appena uscita ebbe un enorme riscontro e ancora oggi è ascoltatissima. Proprio a proposito di questo brano, tempo fa ha rivelato un piccolo ‘retroscena’ al riguardo.

Infatti aveva scelto un titolo diverso per la condivisione, ovvero Verso Sud. E’ stato poi suo padre a farle cambiare in qualche modo idea. Il cantante di Cellino San Marco l’ha convinta a chiamare il suo brano Calamite. Jasmine, lo sappiamo, è la figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso. Somiglia moltissimo a sua mamma, hanno gli stessi tratti: entrambe biondissime e bellissime.

La giovane negli ultimi anni è diventata sempre più popolare grazie alla musica e di conseguenza anche sui social il numero di follower è cresciuto in una maniera incredibile. Per questo è sua abitudine, avendo un grande seguito, aggiornare il profilo pubblicando scatti e storie di quello che ha fatto o sta facendo. Sono tante le immagini, per esempio, che ha condiviso nei mesi precedenti che la ritraggono al mare ed è un vero schianto. Nelle ultime ore ha mostrato quello che ha fatto nelle sue ig. A corredo della foto che ha condiviso ha scritto: “Ci son cascata di nuovo…“, ma che cosa ha fatto?

Negli ultimi anni Jasmine Carrisi ne ha fatta di strada. Ha seguito le orme di papà Al Bano e si è buttata nel mondo della musica, sua grande passione. Quando ha cominciato a fare i primi passi tutti hanno notato il talento che a quanto pare ha ereditato. Ha pubblicato diversi singoli e tutti hanno avuto un grande riscontro, divenendo ascoltatissimi.

Il successo che ha ottenuto grazie alla sua musica ha fatto sì che anche sui social il suo profilo crescesse di follower. Oggi sono oltre 100 mila le persone che la seguono. Sul suo canale instagram è solita pubblicare scatti e storie e mostra qualche volta i suoi movimenti giornalieri. Nelle ultime ore ha mostrato che cosa ha fatto attraverso le sue storie: che cosa penserà adesso Al bano?

Jasmine ha deciso di tingere nuovamente i capelli. Questa volta, come potete vedere dalla foto, sembra aver optato per un colore sul violetto non troppo scuro: “Ci sono cascata di nuovo…”, ha scritto a corredo. La giovane cantante, dobbiamo dire che sta bene sempre, anche così è bellissima!