Malgioglio commuove tutti, la rivelazione su Raffaella Carrà: cosa gli ha detto prima di morire un toccante retroscena che non tutti conoscono.

Cantautore, paroliere e personaggio tv di grande successo, Cristiano Malgioglio è una vera e propria icona nel mondo dello spettacolo. Volto fisso nella giuria di Tale e Quale Show da tanti anni, circa una settimana fa ha debuttato su Rai 2 col suo nuovo programma, Mi casa es tu casa. Un programma al quale Cristiano è molto legato, essendo erede di A raccontare comincia tu, il format condotto da Raffaella Carrà qualche anno fa.

E, a proposito di Raffaella Carrà, Malgioglio si è lasciato andare ad una confessione inedita che ha commosso tutti. Intervistato da Nuovo, il cantautore ha rivelato cosa gli ha detto Raffaella poco prima di morire, nel corso di una telefonata. Un ricordo toccante.

Malgioglio e la toccante rivelazione su Raffaella Carrà: parole commoventi

È iniziata mercoledì 7 dicembre 2022 l’avventura di Cristiano Malgioglio alla conduzione del suo primo programma, Mi casa es tu casa: si tratta di un vero e proprio debutto per lui, che accoglie in “casa” diversi ospiti, italiani e internazionali, permettendo loro di raccontarsi, tra carriera e vita privata. Un format che nasce in Spagna e che, qualche anno fa, era stato già portato sul nostro piccolo schermo da Raffaella Carrà, con il programma A raccontare comincia tu. A lei Malgioglio ha dedicato la sigla della sua nuova trasmissione, dal titolo Raffaella, che ha scritto lui stesso e interpretato insieme alla band spagnola Varry Brava.

E di lei Cristiano ha parlato anche nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, in cui ha rivelato cosa Raffaella Carrà gli ha detto prima di morire. Parole preziose, che Malgioglio custodisce nel cuore: “Prima che se ne andasse mi aveva salutato dicendomi che quando arrivavo io la televisione cambiava colore. Questa è la cosa più bella che mi sia mai sentito dire e mi fa credere di essere capace di fare il mio lavoro”. Nella stessa intervista, il cantautore ammette di essere certo che se Raffaella potesse seguire il suo show si farebbe tante risate. Uno show che, a partire dalla sigla a lei dedicata, è un vero omaggio per la Carrà, a cui però Malgioglio, con molta umiltà, non vuole essere paragonato: “Non voglio si facciano paragoni tra me e la Carrà, di Raffaella ce n’è una e sola e nessuno sarà mai come lei”.

Appuntamento a mercoledì 14 dicembre 2022 per la seconda puntata di Mi casa es tu casa, in onda su Rai Due a partire dalle 21 e 20. Chi saranno gli ospiti che si racconteranno tra cucina e salotto con il mitico Malgioglio? Quel che è certo è che ci sarà da divertirsi, ma anche emozionarsi.