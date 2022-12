Oggi è stupenda ed ha 57 anni: trent’anni fa in un film famosissimo, avete capito di chi si tratta?

Guardando questa foto, si resta sbalorditi da quanto sia bella ancora oggi che ha 57 anni: era proprio in quel film, l’avete riconosciuta?

Aveva circa 25 anni quando partecipò ad una delle pellicole diventate un vero e proprio cult del cinema, soprattutto durante il periodo natalizio. Nonostante il suo non fosse un ruolo di primo piano, il suo personaggio, con un solo errore di distrazione, dava origine alla vicenda fulcro della storia. Sono passati 32 anni da allora ed oggi si mostra davvero splendida sui social. Pochi la riconoscerebbero nell’immediato e, soprattutto nessuno direbbe mai che ha superato da un pezzo la cinquantina!

Dopo aver fatto parte di quella film amatissimo da intere generazioni, la sua carriera di attrice è proseguita, specialmente sul set di celebri serie tv come E.R. – Medici in prima linea dove ha lavorato dal 1992 al 2003. Altri la ricorderanno in altri telefilm di grande successo come Highlander, Providence e Nip/Tuck, The Mentalist e This Is Us ma tutti l’avrete vista nell’iconica pellicola summenzionata.

Prima di svelarvi l”arcano’, vi diamo un piccolo indizio: era la cugina più grande del giovanissimo protagonista ed è molto probabile che anche quest’anno il film in questione sarà riproposto in tv per le feste. Cominciate ad avere una vaga idea?

Era in un film amatissimo, oggi è difficile riconoscerla: è proprio lei!

La bellissima attrice che conserva questo aspetto così attraente e giovanile a dispetto del tempo che passa è Kristin Minter. Se il nome non vi dice nulla, siamo certi che il titolo del film sì: si tratta di Mamma, ho perso l’aereo in cui lei recitava la parte di Heather McCallister, cugina maggiore del protagonista Kevin, interpretato da Macaulay Culkin.

La ragazza era la figlia degli zii Robert e Georgette andati a vivere a Parigi per questioni lavorative del capofamiglia. Ricorderete che è proprio Heather a fare un errore nel conteggio dei bambini della famiglia prima che questi salgano sull’autobus che deve condurli in aeroporto. Confonde infatti Mitch, il figlio dei vicini di casa, con Kevin e quest’ultimo viene così dimenticato a casa dai genitori.

Il film, scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus, è senza dubbio uno dei classici di Natale più amati di sempre e non passa anno che non venga riproposto in tv, sia sulle reti nazionali che sugli altri canali. In E.R. – Medici in prima linea, Kristin ha vestito invece i panni di Randi Fronczak per ben 72 episodi.

Oggi la Minter è molto diversa da com’era sul set di Mamma, ho perso l’aereo, ma non si può fare altro che restare a bocca aperta di fronte alla sua bellezza senza tempo.

Diteci la verità: l’avreste riconosciuta?