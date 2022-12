La conduttrice ha rinunciato ai ritocchi estetici e adesso si mostra così

Ha detto no ai ritocchi estetici e sui social spiega perché: la conduttrice sembra avere le idee ben chiare in proposito.

Bellezza e classe le appartengono da sempre, ma la nota conduttrice non ha intenzione di ricorrere a ritocchi estetici per cercare di fermare il tempo che passa. Lo ha spiegato lei stessa in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram dove possiamo vedere quanto sia ancora oggi, alla soglia dei 50 anni, in forma davvero smagliante.

E’ pur vero che molte sue coetanee e colleghe del mondo dello spettacolo si sono già sottoposte più volte a svariati interventi di chirurgia estetica nel tentativo di nascondere e ritardare quanto più possibile i segni del tempo. Lei, invece, delle cosiddette ‘punturine’, proprio non ne vuole sapere. E neanche quando era più giovane ha voluto cedere alla tentazione del bisturi, magari per ingrandirsi il seno di qualche taglia.

Neanche quando, da poco arrivata in Italia, i suoi agenti le proponevano di rifarsi il naso perché faceva “ombra nelle foto”, oppure il seno, perché con un décolleté più vistoso avrebbe potuto “fare un calendario”. Il tempo poi le ha dato ragione, dato che la bellezza regalatale da Madre Natura le ha permesso comunque di fare una brillante carriera di modella e diventare ugualmente un personaggio televisivo molto amato.

Indovinate un po’ di chi parliamo!

Non ha problemi a mostrarsi per come è davvero: la conduttrice dice la sua sui ritocchi estetici

La bellissima ex modella e presentatrice protagonista del post in questione è la moglie di Daniele Bossari, ovvero Filippa Lagerback. Alta, bionda, occhi azzurri e un fisico che sembra non risentire affatto del passare degli anni, la 49enne svedese è ancora oggi di una bellezza sfolgorante. E forse, a renderla ancora più affascinante è l’estrema naturalezza che ha conservato grazie al suo rifiuto dei ritocchi estetici.

“Buffo pensare che il destino mi abbia portato a fare la modella per tanti anni, prima di approdare alla Tv, dove l’aspetto conta eccome”, si legge nella didascalia alla foto che la ritrae al suo dermatologo di fiducia. Forte degli insegnamenti ricevuti dalla sua famiglia sin da piccola riguardo alla priorità della bellezza interiore su quella esteriore, Filippa racconta: “Sono sempre andata contro questi “preziosi consigli” con le parole della mamma ben chiare in testa”, riferendosi a chi la spingeva a sottoporsi a qualche intervento.

La showgirl ammette di prendersi cura del proprio aspetto, ma di preferire che il tempo faccia il suo corso naturale, senza ossessioni. “Mi curo, il giusto, con creme e trattamenti che non gonfiano, non cambiano, non paralizzano né alterano il mio volto o la mia essenza”, scrive. Proprio come un altro amatissimo volto del teatro e della tv, la Lagerback confessa di voler invecchiare senza rischiare di stravolgere la sua identità: “Vorrei invecchiare riconoscendomi, apprezzando il mio volto che cambia con gli anni”.

Cosa ne pensate?