Questa non ci voleva! Cattive notizie per questo segno in particolare: pioverà sul bagnato

Questa non ci voleva! Ci saranno cattive notizie per questo segno in particolare: pioverà sul bagnato.

Le ultime settimane non sono state facili per nessuno. Ognuno di noi ha avuto tante paure addosso, alcuni le hanno portate con sè fino ad oggi. Questo malessere è causato da una situazione economica che non sembra ancora voler migliorare. Non tutti siamo stati in grado di affrontare ogni cosa con il sorriso e qualcuno si è lasciato influenzare fortemente dal brutto momento. Adesso che sta per arrivare il Natale molte persone vogliono sapere in anticipo che cosa ci riservano le giornate di festa e queste che stanno per arrivare.

La domanda che tutti si pongono è che cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni. Un segno in particolare sembrerebbe avviarsi verso una totale serenità. Parliamo dei Pesci che vivranno momenti di benessere: la fortuna sembra essere al loro fianco in ogni campo della vita. Procederà bene il lavoro e anche le entrate saranno soddisfacenti. Ma non è così per tutti i segni dello zodiaco e uno sta per attraversare una vera e propria tempesta.

Gli astri ci fanno sapere che questo potrebbe affrontare una settimana particolarmente difficile con qualche piccolo problema che sembra arrivare pian piano a disturbare: le cattive notizie sono dietro l’angolo, purtroppo pioverà sul bagnato!

Questa non ci voleva proprio! Cattive notizie per questo segno: deve fare molta attenzione adesso

Natale è ormai alle porte, da giorni ci stiamo preparando, pensando alle cose da fare, ai regali da comprare e a dove trascorrere le festività. Anche in questo periodo le preoccupazioni sono sempre tante, purtroppo, e lo saranno per un segno in particolare. Questo sta per vivere giorni molto complicati.

Il segno del Cancro sta per affrontare una situazione piena di imprevisti che non si aspettava di vivere adesso. Sembra che ogni cosa non vada per il verso giusto, a partire dal lavoro. Potrebbero infatti nascere delle incomprensioni con gli altri colleghi e l’atmosfera potrebbe divenire davvero pesante. A questo si aggiungerà una crisi delle tasche: avranno pochi soldi e molte spese da fare. Per questo dovranno cercare di equilibrare le entrate e le uscite. Tutto potrebbe tornare a posto, ma devono avere tanta pazienza e soprattutto devono muoversi con lucidità.

Con la persona amata scoppieranno delle discussioni: purtroppo anche l’amore sarà toccato da questa fase di negatività assoluta. Le tensioni sembrano a volte prendere il sopravvento tanto che decideranno anche di andare via di casa per evitare di far peggiorare una situazione già di per sè complicata. Questo periodo però sarà molto utile alle persone nate Cancro perchè avranno modo di riflettere sia sul lavoro che stanno facendo sia sulla loro relazione: presto potrebbero trovare una soluzione!