Sarà pulita alla perfezione! Usa questo metodo per le bottiglie di passata di pomodoro e non lo lascerai più

La soluzione che aspettavi da una vita: da oggi pulire le bottiglie di passata di pomodoro sarà un gioco da ragazzi!

La passata di pomodoro è un ingrediente fondamentale per tanti piatti della cucina nostrana e le bottiglie in cui essa è contenuta sono altrettanto preziose. Sì, perché essendo fatte di vetro, sono rispettose dell’ambiente e si prestano ad innumerevoli utilizzi. Com’è noto, il vetro è riciclabile: quando termina la passata, le bottiglie di tale materiale possono essere usate per conservare anche l’olio, il caffè freddo, il vino, ecc.

Per fare questo però occorre un passaggio fondamentale e cioè pulirle accuratamente. Spesso la sola igienizzazione, che può avvenire ad esempio in lavastoviglie, non è sufficiente a eliminare tutti i residui di sporco presenti al suo interno. Ciò si deve alla forma stretta e lunga di tali arnesi: esiste tuttavia un metodo infallibile, facile ed economico, per rimuovere ogni traccia del loro contenuto.

Si tratta di uno di quei “rimedi della nonna” che si rivelano davvero preziosi quando abbiamo bisogno di un’idea per risolvere uno dei classici problemi in cucina. E, proprio come facevano le nostre nonne, useremo a tale scopo sono ingredienti a costo zero. Pronti a scoprire la soluzione che vi rivoluzionerà la vita?

Come pulire le bottiglie di passata di pomodoro: fai così e sarà una passeggiata

Che abbiate l’abitudine di preparare le conserve di pomodoro in casa o siate avvezzi a comprarle al supermercato, ci sarà sempre il momento in cui dovrete svuotare le bottiglie di tutto lo sporco accumulato all’interno. Molti comprano delle spazzole apposite, dotate di manico lungo e setole pieghevoli, ma se non le avete potete ricorrere ad una soluzione ancora più furba. Buttare le bottiglie infatti non sarebbe saggio, visti i tantissimi modi in cui potrete riciclarle e, per far questo, vi serviranno solamente 2 gusci di uova.

Quando la passata di pomodoro sarà terminata, prima di lavare e riporre la bottiglia, dobbiamo assicurarci di aver rimosso con cura ogni traccia del sugo. In una ciotola mettiamo i 2 gusci di uova e spezzettiamoli con le mani. Mettiamo i pezzettini di gusci all’interno della bottiglia sporca, versiamoci un po’ d’acqua di rubinetto, richiudiamo la bottiglia col suo tappo e agitiamola.

Come per magia, vedremo staccarsi dalle pareti interne della bottiglia tutti i residui di pomodoro. Buttiamo poi il contenuto della bottiglia in lavandino et voilà, il gioco è fatto! La vostra bottiglia sarà immacolata e pronta per essere riposta e riutilizzata in futuro come meglio vorrete. Una soluzione rapida, efficace e che risolverà finalmente uno dei dilemmi più ‘rompiscatole’ in cucina.

Che ne dite di questa idea geniale per rendere di nuovo cristalline le bottiglie di passata di pomodoro?