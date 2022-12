Una stuzzicheria saporita e sfiziosissima da preparare con pochi euro: schiaccia le patate e aggiungi questo, lascerai tutti a bocca aperta

Se siete ancora alla ricerca di ricette semplici ma di grande effetto per il menu natalizio ne abbiamo una pensata appositamente per voi. Semplicissima ed economica, si adatta a tutti, grandi e piccini, ed è perfetta da proporre tanto come antipasto quanto come portata vera e propria. Schiaccia le patate e aggiungi questo: che stuzzicheria porti a tavola con pochi euro.

Il fermento per questa festività tanto amata si sente ormai vivace nell’aria. Tutti sono alla ricerca dell’idea giusta per sorprendere gli ospiti, ma anche per non pesare troppo sul portafogli. Noi vi abbiamo consigliato anche una ricetta semplicissima per preparare un antipasto originale e saporito in poche mosse: basta della pasta sfoglia e il gioco è fatto!

Andiamo invece a vedere che stuzzicheria possiamo realizzare usando qualche patata: davvero da perdere la testa, conquisterà tutti.

Stuzzicheria semplice e irresistibile: schiaccia le patate e aggiungi questo

Cosa ci serve:

mezzo chilo di patate;

parmigiano quanto basta;

latte quanto basta;

sale e pepe quanto basta;

pangrattato quanto basta;

spezie a piacere;

scamorza a pezzetti;

prosciutto cotto a pezzetti.

Per prima cosa dobbiamo lessare le patate in una pentola con acqua salata. Una volta tenere le andremo a sbucciare e schiacciare così da ridurle in crema. Al nostro composto uniremo una spolverata generosa di parmigiano grattugiato e le spezie che preferiamo. Se occorre aggiustiamo anche il sale. Iniziamo a lavorare per amalgamare il tutto.

Se il composto risulta un po’ secco aggiungete un goccio di latte a temperatura. Quando la crema sarà omogenea distribuiamo al suo interno i pezzetti di prosciutto e scamorza. Prepariamo quindi dei pirottini da forno e imburriamoli con cura per poi infarinarli con il pangrattato.

Riempiamo i pirottini con il composto, livellando la superficie. Ricopriamo con una bella spolverata di pangrattato e parmigiano e portiamo in forno. Cuocete a 180 gradi per circa venti minuti o comunque il tempo necessario affinché il tortino sia ben cotto e il pangrattato abbia formato una crosticina saporita e croccante. Lasciamo intiepidire prima di togliere dagli stampini: sfiziosissimi! Perfetti come antipasto o anche come portata, piaceranno a tutti!