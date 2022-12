Scommettiamo che anche tu sei alle prese col menu di Natale: con 5 euro prepari un antipasto sfizioso e saporito, semplice e veloce!

Non serve spendere una fortuna o starsene chiusi tutto il giorno in cucina! Soprattutto durante le feste, vogliamo goderci la giornata in compagnia dei nostri cari e non certo affaticarci ai fornelli. E chi lo dice che non si può fare bella figura anche con pochi ingredienti e in una manciata di minuti? Con 5 euro prepari un antipasto di Natale sfizioso e saporito: semplice e veloce!

Vi abbiamo dato un bel po’ di consigli in questi giorni a proposito di questa festività e di come cercare di risparmiare qualche soldo senza rinunciare a ciò che ci piace. Un esempio? Vi abbiamo spiegato come evitare che le luci che decorano l’albero ci pesino troppo sulla bolletta alla fine del mese.

Oggi vogliamo dimostrarvi che potete portare a tavola qualcosa di gustoso anche senza spendere un capitale: senti che bontà questo antipasto!

Antipasto di Natale: bastano 5 euro e qualche minuto, che sfizio unico!

Cosa ci occorre? Vediamo:

1 rotolo di pasta sfoglia;

200 grammi di prosciutto cotto (o di crudo, salame, mortadella);

una manciata di olive;

bastoncini per spiedini;

1 tuorlo.

Come si procede? Per prima cosa si stende il rotolo di sfoglia e si taglia a strisce nel senso della larghezza. Ogni striscia dovrà avere una larghezza di circa due centimetri, dovreste ottenerne otto. Su ogni striscia di pasta sfoglia si vanno a sistemare un paio di fettine di prosciutto, ricoprendole completamente. Si piega quindi la striscia su se stessa in modo che il prosciutto sia nascosto all’interno.

A questo punto si piega la striscia a fisarmonica, alternando i due lati, nel senso della lunghezza. Al centro si infila lo spiedino e con delicatezza si allargano leggermente le pieghe della sfoglia. Quelle in basso si distanziano di più, quelle in alto man mano di meno. Otterremo così una sorta di alberello.

Andiamo a disporre tutti gli spiedini ad alberello su di una teglia foderata. Sbattiamo quindi il tuorlo dell’uovo con un pizzico di sale e pepe. Usiamolo per spennellare la superficie dei nostri alberelli e inforniamo. Cuociamo a 180 gradi per circa 10 minuti, massimo un quarto d’ora. Quando la sfoglia è dorate e croccante possiamo spegnere.

Ecco, in pochi minuti, dei deliziosi spiedini rustici farciti! A forma di albero in perfetto stile natalizio, semplicissimi ed economici: faremo un figurone! Ovviamente potrete arricchire la ricetta con ciò che avete o preferite. Ad esempio sistemare, a cottura ultimata, un’oliva in cima, sulla punta. Di sicuro piaceranno a tutti e non vi faranno certo sudare ai fornelli, davvero irresistibili e sfiziosi, come dire di no?