Un po’ di tensione e qualche delusione di troppo: occhio anche al portafogli, questo segno sarà in difficoltà

Cosa succederà in questi giorni? Leggendo l’oroscopo possiamo scoprire in anticipo cosa ci riservano le prossime giornate. Quindi possiamo in qualche modo prepararci alle brutte notizie o alle belle sorprese. Dopo i momenti difficili che tutti abbiamo affrontato in questi mesi la speranza è che possa giungere un periodo di forte serenità. Gli astri ad ogni segno dello zodiaco, che sono 12, dicono che cosa accadrà dando una previsione generale.

In queste settimane qualcuno ha vissuto momenti molto complicati. Chi ha una personalità più debole si è lasciato scalfire dalle cose brutte che succedevano, chi invece ha un carattere più forte è riuscito in qualche modo a superare ogni cosa, non senza difficoltà. Adesso che sta per arrivare il Natale molti vogliono sapere cosa potrebbe succedere.

Qualche segno potrebbe vivere giorni all’insegna del benessere e della spensieratezza, altri invece potrebbero essere toccati da un forte malessere. C’è un segno che sta per attraversare una vera e propria burrasca: la fortuna lo ha salutato e nei prossimi giorni gli sembrerà che nulla vada per il verso giusto: molta tensione e troppe delusioni lo faranno star male.

Un po’ di tensione e qualche delusione di troppo: state attenti al portafogli, questo segno sarà in grossa difficoltà

Nei prossimi giorni un segno dello zodiaco si troverà a dover affrontare un brutto momento. Questo sarà causato da diverse complicazioni che colpiranno l’aspetto economico e anche quello amoroso. Sta arrivando il Natale ma a quanto pare per l’Acquario non è il momento ancora di festeggiare, almeno questa settimana. In particolare saranno toccate le tasche dato che non avranno soldi a sufficienza per poter pagare tutte le spese. Le uscite saranno più delle entrate e per questo attraverseranno una crisi totale.

Il lavoro poi non sembra andare per il verso giusto e accentuerà il loro stato di malessere. Spesso avranno momenti così forti di sconforto che sembrerà impossibile superare ogni cosa. Ma grazie al loro temperamento riusciranno ad affrontare ogni cosa, ricordate: dopo la tempesta c’è sempre il sole. Nonostante si troveranno in uno stato di ansia molto forte, riusciranno in qualche modo a gestirla anche con l’aiuto di un supporto esterno. Come abbiamo detto, anche nella sfera sentimentale ci saranno alti e bassi.

In questo momento hanno bisogno di appoggio e questa tensione con la persona amata non può fare altro che peggiorare la situazione. E’ necessario parlare e aprirsi al dialogo, solo in questo modo potete trovare un punto di incontro ma soprattutto l’aiuto di cui avete bisogno. Affrontate il discorso anche con gli amici, saranno per voi di grande appoggio! Attenzione, la luna tornerà presto a darvi luce e nel fine setttimana potrebbe essere una svolta. In particolare sarà l’amore a trovare la luna in suo favore e potrebbe tornare la quiete nel rapporto con la persona amata.